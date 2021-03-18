В Сенат США внесли законопроект о военной помощи Украине на 300 млн долларов

Впервые документ был представлен в июле прошлого года.

В Сенат США внесли законопроект о военной помощи Украине на 300 млн долларов
Фото: betterworldcampaign.org

Группа сенаторов Соединенных Штатов Америки, которые являются представителями обеих партий, внесла на рассмотрение Сената законопроект об усилении взаимодействия с Украиной в сфере безопасности.

Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте Сената.

Впервые законопроект, предусматривающий до 300 млн долларов США в год для военной помощи Украине, был представлен в июле прошлого года, пишет Голос Америки.

"Закон о партнерстве с Украиной в сфере безопасности помогает нам восстановить наше партнерство путем авторизации многолетней помощи, чтобы помочь защититься от агрессии РоSSии, поощряя при этом прогресс в нестабильной повестке дня реформ. Это законодательство помогает укрепить наше стратегическое партнерство и продвигает национальные интересы безопасности США", - заявил по поводу законопроекта сенатор-демократ Крис Мерфи.

Законопроект предусматривает до 300 млн долларов в год для военной помощи Украине, включая поставки летального вооружения; до 4 млн в год на подготовку украинских офицеров. Среди прочего, документ предлагает ускорить передачу Украине избыточных оборонительных изделий и призывает к стратегии, которая бы поощряла партнеров США делать то же самое.

Также администрации США предлагается назначить специального посланника по вопросам Украины, который бы представлял США в переговорах Нормандского формата (serve as the U.S. liaison for the Normandy Format peace negotiations - англ.) и способствовал бы диалогу между сообществами Черного моря.

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского высоко оценили законодательную инициативу группы сенаторов Демократической и Республиканской партий США о предоставлении помощи Украине в сфере безопасности и стратегической поддержки.

"Украина высоко ценит инициативу группы американских сенаторов, представляющих как Демократическую, так и Республиканскую партии, о помощи нашему государству в сфере безопасности и стратегической поддержки. Возможно, предоставление дополнительного финансирования оборонной сферы Украины поможет улучшить подготовку, вооружение и материально-техническое обеспечение военных и ускорит переход украинской армии на стандарты НАТО", - сообщается в Telegram-канале ОПГ.

Для утверждения документа в Конгрессе США его должны принять и Сенат, и Палата представителей, после чего проект закона подается на подпись президента США.

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