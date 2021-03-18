Сын экс-владельца "1+1" Роднянского стал членом наблюдательного совета Ощадбанка по квоте президента

Александр Роднянский-младший заменил Абромавичюса.

Сын экс-владельца "1+1" Роднянского стал членом наблюдательного совета Ощадбанка по квоте президента
Фото: arodnyansky.com

Кабинет министров назначил сына продюсера и основателя телеканала "1+1" Александра Роднянского членом наблюдательного совета государственного Ощадбанка (Киев) по квоте президента.

Соответствующее распоряжение от 17 марта обнародовано на правительственном сайте.

"Прекратить полномочия члена наблюдательного совета акционерного общества "Государственный сберегательный банк Украины" Абромавичуса Айвараса; назначить членом наблюдательного совета акционерного общества "Государственный сберегательный банк Украины" Роднянского Александра Александровича как представителя государства от Президента Украины", - сказано в документе.

Роднянскому-младшему 36 лет. Он выехал из Украины в 6-летнем возрасте. С 2009 по 2011 был руководителем отдела развития бизнеса в кинокомпании своего отца. В 2017 году получил степень доктора наук в Принстонском университете, затем работал в Кембридже. Сферой его специализации является международная экономика и финансы, эмпирическая политическая экономия.

Отец Роднянского был основателем телеканала "1+1", который сейчас принадлежит Игорю Коломойскому.

В октябре 2019 года Александр Роднянский-младший стал старшим экономическим советником Кабинета Министров Украины. Перед тем он был советником Владимира Зеленского.

Согласно декларации Александра Роднянского 2020 года, он и его жена, роSSийская актриса Студилина, арендуют дом площадью 150 кв.м. в Великобритании. Он имеет квартиру в Киеве площадью 179 кв. м. Также во владении семьи есть недвижимость в РоSSии.

Жена Роднянского, актриса Студилина, известна ролью второго плана в роSSийском телесериале "Ранетки". Роднянский получил 1,7 млн грн зарплаты в Кембриджском университете, 153,6 тыс. грн дохода от предпринимательской деятельности и 121,7 тыс. грн - за отчуждение имущества компании Rodniansky Development Srl (Италия).

Также хранит средства в таких иностранных банках как HSBC UK Bank plc, Bank of America, Revolut Ltd, Corner Banca SA, VP Bank AG, JSC JSCB International Financial Club.

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