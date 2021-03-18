Суд оправдал экс-нардепа Пашинского

Суд пришел к выводу, что обвинение не доказало вину Пашинского.

Суд оправдал экс-нардепа Пашинского
Фото: Макс Левин

Васильковский горрайонный суд Киевской области оправдал экс-депутата Сергея Пашинского по делу о ранении Вячеслава Химикуса в 2016 году. Об этом сообщает издание Ґрати.

Суд пришел к выводу, что обвинение не доказало вину Пашинского.

По решению суда, Пашинскому вернут пистолет, из которого тот ранил Химикуса.

"Процессуальный прокурор в этом деле Рябошапка умышленно квалифицировал этот инцидент по статье 121, зная, что там нет состава преступления. Он это сделал исключительно с одной целью: чтобы показать свою псевдоборьбу с коррупцией и чтобы засадить меня в СИЗО. Потому что санкция по этой статье предусматривает тюремное заключение. Суд разложил это все на атомы и молекулы. Я полностью оправдан", - заявил после решения суда Пашинский.

Напомним, что 31 декабря 2016 года Сергей Пашинский выстрелил из наградного пистолета в ногу жителю одного из сел Васильковского района Вячеславу Химикусу.

По версии Пашинского, он с женой возвращался автомобилем из кинотеатра домой в село Хлепча. На неосвещенной части дороги их машина чуть не врезалась в микроавтобус, который стоял на проезжей части без габаритных огней. Депутат вышел из салона автомобиля, чтобы выяснить, в чем дело. В результате у него завязалась ссора с Химикусом, который якобы ударил Пашинского бутылкой по голове и сбил с ног. Лежа на земле, депутат выстрелил в ногу своему нападающему.

По версии Химикуса, Пашинский с самого начала конфликта достал пистолет, угрожал им - и именно за это получил бутылкой по голове. Также пострадавший утверждает, что Пашинский в воздух для предупреждения не стрелял, а сразу целился на поражение.

В Генпрокуратуре пришли к выводу, что Сергей Пашинский действовал в рамках необходимой обороны, которая исключает его уголовную ответственность. Действия другого участника событий, Химикуса, признали "общественно опасными».

После смены власти в 2019 году дело реанимировали, и 7 октября 2019 года Пашинского взяли под стражу по ч.1 ст. 121 Уголовного кодекса. 18 декабря его отпустили под домашний арест.

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