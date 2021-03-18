Депутаты от ОПЗЖ хотят взять "украинского эксперта" роSSийских телеканалов Дудкина на поруки

По инициативе народного депутата Ильи Кивы несколько десятков депутатов от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" просят отдать "украинского эксперта" русских пропагандистских телеканалов Юрия Дудкина на поруки.

Об этом LB.ua сообщили проверенные источники в правоохранительных органах.

"Сегодня должно было состояться рассмотрение апелляции об изменении меры пресечения - с ареста на альтернативную, не связанную с лишением свободы - по делу прокремлевского пропагандиста Юрия Дудкина. Депутаты от партии «ОПЗЖ» по инициативе Ильи Кивы подписали просьбу отдать Дудкина им на поруки", - отметили собеседники.

По данным источников, заседание суда перенесено на 23 марта.

Как сообщали, 24 февраля Служба безопасности сообщила Дудкину о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса - ст. 111 (государственная измена) и ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

Во время следствия установлено, что по заданию кураторов Дудкин создал сеть, в которую входили несколько вебресурсов и отдельные блоггеры, финансируемые из РоSSии. На этих ресурсах пропагандист распространял заказной контент, в том числе от своих координаторов с роSSийского "Первого канала" и агентства "News Front".

25 февраля Печерский районный суд Киева арестовал Дудкина на два месяца.

Напомним, роSSийские телеканалы в Украине запрещены, однако на росТВ выходят десятки политических ток-шоу, которые транслируют мнения одних и тех же "экспертов из Украины", которые курсируют из одной передачи в другую. Среди них особенно выделяются "известные политологи из Украины", которых мало кто знает на родине. Они якобы транслируют мнение украинцев. При этом во время прямых эфиров им затыкают рты, смеются над ними и даже бьют.

15 февраля глава Трехсторонней контактной группы по Донбассу Леонид Кравчук участвовал в ток-шоу на пропагандистском роSSийском канале. Затем к эфиру подключили главаря террористической организации ДНР Пушилина, и Кравчук несколько минут поговорил с ним. После эфира Кравчук сказал, что "заявления Пушилина показали, что с Россией практически невозможно договориться об урегулировании ситуации на Донбассе".