В Раде планируют отменить следующую пленарную неделю

Изменение графика работы парламента связано с усилением карантина в столице.

В Раде планируют отменить следующую пленарную неделю
Фото: Анна Стешенко

В партии "Слуга народа" планируют отменить пленарную сессию с 29 марта по 2 апреля в связи с усиленным карантином в Киеве.

Об этом в Telegram сообщил народный депутат "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

"Вопрос будет рассмотрен завтра", - написал он.

В пресс-службе Верховной Рады сообщили, что в Регламентный комитет поступило поручение спикера парламента срочно провести заседание и рассмотреть вопрос об изменении календарного плана сессии.

Глава фракции "Голос" Ярослав Железняк рассказал журналистам, что в настоящее время решается вопрос о том, как Рада будет работать четыре пленарных дня, передает Суспільне.

"Сейчас было принято решение главами фракций, что будет подготовлено соответствующее постановление. И, вероятно, эта неделя, на которую приходится локдаун, она будет проходить в комитетском режиме, потому что они могут проходить онлайн. А отработка законодательной части, если будет необходимость, будет проходить в формате внеочередных заседаний", - сказал нардеп.

По его словам, есть рекомендация всем государственным учреждениям переводить работу на дистанционный режим.

"Если не будет неотложных вопросов, мы перенесем их на другие пленарные дни, когда локдаун в Киеве будет завершен. Если будет улучшена ситуация с поправками по закону о земле, то есть у нас будет техническая возможность проголосовать это постановление. Если коллеги поддержат это, то с высокой вероятностью будет принято решение об изменении графика работы парламента", - сказал Железняк.

Как сообщали, в Киеве с 20 марта усиливают карантинные ограничения. Они будут действовать три недели, до 9 апреля включительно.

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