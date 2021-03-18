СНБО настаивает на изменении протокола лечения больных COVID-19

Клиническая картина заболевания в последнее время значительно изменилась.

Совет национальной безопасности и обороны считает, что протокол лечения от COVID-19 следует изменить, поскольку в последнее время наблюдается увеличение количества случаев тяжелого течения болезни у молодых людей, а также развития осложнений.

Об этом заявили медицинские эксперты во время совещания по вопросам оказания медпомощи пациентам с COVID-19, сообщает пресс-служба СНБО.

"Особое внимание участники совещания уделили вопросу актуализации подходов к лечению больных коронавирусной болезнью с учетом мирового опыта и с учетом подтверждения циркуляции в Украине мутировавших штаммов коронавируса, происходящих из стран Европы (Италия, Дания, Бельгия и др.), Азии, Великобритании и Австралии", - говорится в сообщении.

По их словам, клиническая картина заболевания в последнее время значительно изменилась.

"Увеличивается количество тяжелобольных пациентов молодого возраста, болезнь часто продолжается более 14 дней, наблюдается увеличение количества и изменения характера осложнений", - отмечалось на совещании.

Поэтому эксперты считают целесообразным внести актуальные изменения в отечественный протокол лечения COVID-19, в частности, в части проведения антикоагулянтной терапии.

"Сейчас весь мир находится в процессе поиска эффективных препаратов, и мы тоже имеем двигаться в этом направлении", - отметил заместитель секретаря СНБО Алексей Соловьев.

Ранее сообщалось, что в Украине установили 1360 случаев повторного инфицирования коронавирусом.