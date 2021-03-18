СНБО настаивает на изменении протокола лечения больных COVID-19

Клиническая картина заболевания в последнее время значительно изменилась.

СНБО настаивает на изменении протокола лечения больных COVID-19
Фото: Пресслужба РНБО

Совет национальной безопасности и обороны считает, что протокол лечения от COVID-19 следует изменить, поскольку в последнее время наблюдается увеличение количества случаев тяжелого течения болезни у молодых людей, а также развития осложнений.

Об этом заявили медицинские эксперты во время совещания по вопросам оказания медпомощи пациентам с COVID-19, сообщает пресс-служба СНБО.

"Особое внимание участники совещания уделили вопросу актуализации подходов к лечению больных коронавирусной болезнью с учетом мирового опыта и с учетом подтверждения циркуляции в Украине мутировавших штаммов коронавируса, происходящих из стран Европы (Италия, Дания, Бельгия и др.), Азии, Великобритании и Австралии", - говорится в сообщении.

По их словам, клиническая картина заболевания в последнее время значительно изменилась.

"Увеличивается количество тяжелобольных пациентов молодого возраста, болезнь часто продолжается более 14 дней, наблюдается увеличение количества и изменения характера осложнений", - отмечалось на совещании.

Поэтому эксперты считают целесообразным внести актуальные изменения в отечественный протокол лечения COVID-19, в частности, в части проведения антикоагулянтной терапии.

"Сейчас весь мир находится в процессе поиска эффективных препаратов, и мы тоже имеем двигаться в этом направлении", - отметил заместитель секретаря СНБО Алексей Соловьев.

Ранее сообщалось, что в Украине установили 1360 случаев повторного инфицирования коронавирусом.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Мьянме за минувшие сутки убили 8 протестующих, еще четверо умерли за решеткойВ Мьянме за минувшие сутки убили 8 протестующих, еще четверо умерли за решеткой
Премьер Эстонии заболела COVID-19Премьер Эстонии заболела COVID-19
Александр Усик отрицает свое участие в фильме Оксаны Марченко "Паломница"Александр Усик отрицает свое участие в фильме Оксаны Марченко "Паломница"
СБУ расследует деятельность должностных лиц "Донецкоблгаза" из-за отключения 58 котельных в зоне ООССБУ расследует деятельность должностных лиц "Донецкоблгаза" из-за отключения 58 котельных в зоне ООС
Британский университет предлагает заменить слова "отец" и "мать" гендерно нейтральнымиБританский университет предлагает заменить слова "отец" и "мать" гендерно нейтральными
Блок рекламы


Похожие новости
Жены Медведчука и Козака обжаловали санкции СНБОЖены Медведчука и Козака обжаловали санкции СНБО
Посол Великобритании в Украине вакцинировалась от COVID-19 препаратом CovishieldПосол Великобритании в Украине вакцинировалась от COVID-19 препаратом Covishield
СБУ провела обыски в парламенте, правительстве, МИД и СНБО в связи с "харьковскими соглашениями"СБУ провела обыски в парламенте, правительстве, МИД и СНБО в связи с "харьковскими соглашениями"
Премьер Эстонии заболела COVID-19Премьер Эстонии заболела COVID-19
Разумков объяснил свое отсутствие на заседании СНБО "досадным совпадением"Разумков объяснил свое отсутствие на заседании СНБО "досадным совпадением"
Порошенко требует созвать заседание СНБО из-за третьей волны пандемииПорошенко требует созвать заседание СНБО из-за третьей волны пандемии
СНБО принял проект Стратегии деоккупации и реинтеграции оккупированного КрымаСНБО принял проект Стратегии деоккупации и реинтеграции оккупированного Крыма
Секретарь СНБО: "Мотор Сич" вернут украинскому народуСекретарь СНБО: "Мотор Сич" вернут украинскому народу
СНБО продлил санкции против двух роSSийских банков еще на три годаСНБО продлил санкции против двух роSSийских банков еще на три года
В Украине со следующей недели при СНБО начнет работать Центр противодействия дезинформацииВ Украине со следующей недели при СНБО начнет работать Центр противодействия дезинформации
Последние новости
Подгружаем последние новости