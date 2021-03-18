Украинский боец погиб вблизи Пивденного

Оккупанты прицельно обстреляли позиции ВСУ.

Украинский боец погиб вблизи Пивденного
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе оккупанты убили украинского военного.

Об этом сообщает пресс-служба ОТГ "Север".

"Сегодня, 18 марта, вооруженные формирования РоSSийской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников из артиллерийского вооружения и автоматического оружия недалеко от населенного пункта Пивденное, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север». В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил огнестрельное пулевое ранение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что воину оперативно оказали первую медицинскую помощь, но, к сожалению, спасти его жизнь не удалось.

Командование выразило искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника.

"На обстрел роSSийско-оккупационных войск наши защитники открыли ответный огонь. О действиях вооруженных формирований РоSSийской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", - отмечается в сообщении.

Как сообщали, 16 марта украинский военный получил боевую травму неподалеку от Водяного.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Мьянме за минувшие сутки убили 8 протестующих, еще четверо умерли за решеткойВ Мьянме за минувшие сутки убили 8 протестующих, еще четверо умерли за решеткой
Премьер Эстонии заболела COVID-19Премьер Эстонии заболела COVID-19
Александр Усик отрицает свое участие в фильме Оксаны Марченко "Паломница"Александр Усик отрицает свое участие в фильме Оксаны Марченко "Паломница"
СБУ расследует деятельность должностных лиц "Донецкоблгаза" из-за отключения 58 котельных в зоне ООССБУ расследует деятельность должностных лиц "Донецкоблгаза" из-за отключения 58 котельных в зоне ООС
Британский университет предлагает заменить слова "отец" и "мать" гендерно нейтральнымиБританский университет предлагает заменить слова "отец" и "мать" гендерно нейтральными
Блок рекламы


Похожие новости
Задержанный в Крыму украинский "агент" оказался фрилансером "Радио Свобода"Задержанный в Крыму украинский "агент" оказался фрилансером "Радио Свобода"
Украинский военный получил боевую травму неподалеку от ВодяногоУкраинский военный получил боевую травму неподалеку от Водяного
В Мьянме во время протестов в воскресенье погибли около 40 человекВ Мьянме во время протестов в воскресенье погибли около 40 человек
Президент почтил память погибших в Куреневской трагедииПрезидент почтил память погибших в Куреневской трагедии
На Донбассе около Марьинки погиб украинский военныйНа Донбассе около Марьинки погиб украинский военный
На Донбассе ранен украинский военныйНа Донбассе ранен украинский военный
Война на Донбассе: около Старогнатовки погиб украинский военныйВойна на Донбассе: около Старогнатовки погиб украинский военный
В Мьянме во время протестов погибли еще два человека, в столице закрыты магазины и предприятия
За годы независимости в Украине на службе погиб 1671 правоохранительЗа годы независимости в Украине на службе погиб 1671 правоохранитель
Около Марьинки ранен украинский боецОколо Марьинки ранен украинский боец
Последние новости
Подгружаем последние новости