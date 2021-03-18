Украинский боец погиб вблизи Пивденного

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе оккупанты убили украинского военного.

Об этом сообщает пресс-служба ОТГ "Север".

"Сегодня, 18 марта, вооруженные формирования РоSSийской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников из артиллерийского вооружения и автоматического оружия недалеко от населенного пункта Пивденное, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север». В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил огнестрельное пулевое ранение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что воину оперативно оказали первую медицинскую помощь, но, к сожалению, спасти его жизнь не удалось.

Командование выразило искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника.

"На обстрел роSSийско-оккупационных войск наши защитники открыли ответный огонь. О действиях вооруженных формирований РоSSийской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", - отмечается в сообщении.

Как сообщали, 16 марта украинский военный получил боевую травму неподалеку от Водяного.