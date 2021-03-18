Арахамия назвал домыслами обвинения Дубинского в причастности ОП к "пленкам Порошенко-Байдена"

"Дубинский ведет себя как брошенная невеста".

Арахамия назвал домыслами обвинения Дубинского в причастности ОП к "пленкам Порошенко-Байдена"
Фото: 24tv.ua

Глава фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия назвал домыслами обвинения со стороны нардепа Александра Дубинского о якобы причастности Офиса президента к утечке разговора Порошенко и Байдена.

Об этом Арахамия заявил в комментарии "Украинской правде".

Глава фракции СН считает, что последние высказывания Дубинского связаны с тяжелым периодом жизни. Относительно происхождения так называемых "пленок Деркача", Арахамия сказал, что это виднее спецслужбам США.

"Дубинский ведет себя как брошенная невеста. Винит всех во всем, оскорбляет, роется в нижнем белье, вместо того, чтобы посмотреть в зеркало, осознать свои ошибки и определиться, как жить дальше. Я с пониманием отношусь к этому тяжелому периоду жизни своего бывшего коллеги и воспринимаю это пока как признаки весенней депрессии в связи с тяжелыми жизненными обстоятельствами. Что касается пленок Деркача - лучше, чем американские спецслужбы, никто не скажет о причинах и источниках их происхождения. Все остальное это домыслы "мамкиных расследователей"", - сказал Арахамия.

Ранее Дубинский заявил, что его участия в пресс-конференции Деркача о "пленках Порошенко-Байдена" требовал Офис президента. А когда он, мол, отказался, создавать следственную комиссию пришлось лично главе фракции "Слуга народа" в парламенте Давиду Арахамии.

Напомним, что год назад Деркач обнародовал на пресс-конференции записи разговора экс-вице-президента США Джозефа Байдена и бывшего президента Петра Порошенко, во время которой Порошенко якобы предлагал Байдену кандидатуру Юрия Луценко на должность генерального прокурора вместо Виктора Шокина для получения транша Международного валютного фонда в размере 1 млрд долларов. У Байдена тогда эти записи назвали полностью отредактированными. В одной из пресс-конференций Деркача участвовал и Дубинский.

Спикер Рады Дмитрий Разумков заявил, что в парламенте есть инициатива создания временной следственной комиссии, связанной с оценкой и рассмотрением вопросов, которые всплыли во время этой пресс-конференции.

В августе 2020 года глава Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина заявил, что РоSSия использует украинского нардепа Андрея Деркача для влияния на выборы президента.

В сентябре США ввели санкции против нардепа Деркача, который собирал "компромат" на Байдена. Отмечалось, что санкции в отношении Деркача были введены в соответствии с Указом 13848 за его попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году.

11 января депутат Дубинский попал под американские санкции. Управление контроля за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США назвало его частью связанной с Россией сети зарубежного влияния. После этого нардепа исключили из фракции, а также отстранили от должности главы организации "Слуги народа" в Киевской области.

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