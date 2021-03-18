Ляшко назвал области, недоукомплектованные койко-местами с кислородом

Недостаточное количество коек с кислородом может привести к быстрому попаданию области в "красную" зону при ухудшении эпидситуации.

Общенационального локдауна в Украине можно избежать благодаря соблюдению регионами всех требований и ограничений, установленных для "уровней" карантина. Но пока не все области выполнили задание Правительства и обустроили необходимое количество коек с кислородом до определенных на национальном уровне показателей.

Об этом в комментарии LB.ua сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"В частности, Днепропетровская область - не доукомплектована кислородом 2201 койка, Черниговская - 1063, Запорожская - 893 и Львовская область - 837. Это приведет к тому, что при ухудшении эпидситуации в этих областях регион достаточно быстро попадет в красный уровень эпидопасности", - пояснил Виктор Ляшко.

Он добавил, что на сегодня национальный карантин пока не планируется, действующий адаптивный карантин позволяет держать ситуацию под контролем по каждому региону отдельно.

Ляшко также отметил, что о приближении коллапса медицинской системы могут свидетельствовать (прямо и опосредованно) следующие показатели:

загруженность коек, обеспеченных подведением медицинского кислорода в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, - более 65% количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и по определения антигена SARS-CoV-2 в течение последних 7 дней на 100 тысяч населения - менее 300 количество госпитализаций пациентов с подтвержденным и подозреваемым случаем COVID-19 в течение последних 7 дней на 100 тысяч населения - более 60 коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом полимеразной цепной реакции и по определению антигена SARS-CoV-2) - более 20% рост общего количества госпитализаций в течение последних 7 дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом - более 50%.