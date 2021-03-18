Зеленский анонсировал поставку вакцины Sinovac в конце марта

Минздрав зарегистрировал ее на прошлой неделе.

Зеленский анонсировал поставку вакцины Sinovac в конце марта
Фото: qha.com.ua

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает поставку первой партии китайской вакцины Sinovac Biotech.

"Мы боремся за увеличение поставок вакцин, видим несколько контрактов. Ждем в марте, в конце марта, поставку вакцины нашего китайского партнера", - сказал он на брифинге после встречи с президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой.

Министерство здравоохранения зарегистрировало эту вакцину на прошлой неделе.

Это третья вакцина от коронавируса, которая получила разрешение на использование в Украине.

По результатам последних исследований вакцины Sinovac в Турции, она показала эффективность в 83,5% случаев.

Также в ближайшее время, по словам Зеленского, должно стать известно, когда в Украину наконец привезут обещанные 117 тысяч доз вакцины Pfizer/BioNTech в рамках программы справедливого распределения вакцин COVAX.

Напомним, что в Украине пока вакцинируют только индийской вакциной AstraZeneca/Covishield.

В рамках COVAX государство должно получить корейскую вакцину AstraZeneca и вакцину Pfizer/BioNTech. Отдельно государство законтрактовало вакцину Sinovac и вакцину Novavax.

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