Зеленский анонсировал поставку вакцины Sinovac в конце марта

Минздрав зарегистрировал ее на прошлой неделе.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает поставку первой партии китайской вакцины Sinovac Biotech.

"Мы боремся за увеличение поставок вакцин, видим несколько контрактов. Ждем в марте, в конце марта, поставку вакцины нашего китайского партнера", - сказал он на брифинге после встречи с президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой.

Министерство здравоохранения зарегистрировало эту вакцину на прошлой неделе.

Это третья вакцина от коронавируса, которая получила разрешение на использование в Украине.

По результатам последних исследований вакцины Sinovac в Турции, она показала эффективность в 83,5% случаев.

Также в ближайшее время, по словам Зеленского, должно стать известно, когда в Украину наконец привезут обещанные 117 тысяч доз вакцины Pfizer/BioNTech в рамках программы справедливого распределения вакцин COVAX.

Напомним, что в Украине пока вакцинируют только индийской вакциной AstraZeneca/Covishield.

В рамках COVAX государство должно получить корейскую вакцину AstraZeneca и вакцину Pfizer/BioNTech. Отдельно государство законтрактовало вакцину Sinovac и вакцину Novavax.