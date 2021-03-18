Президент Литвы призвал демократические страны укрепить санкции против РоSSии

"Литва поддерживает сотрудничество Украины и НАТО, мы за воплощение нормандского соглашения, но не можем спокойно смотреть на то, что РоSSия не выполняет свои обязательства".

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал мир укрепить санкции против РоSSии. На совместной с президентом Украины пресс-конфренции он обратился к украинским военным.

"Ваша крепость - это любовь к Родине, эта твердость нас вдохновляет ... Литва поддерживает сотрудничество Украины и НАТО, мы за воплощение нормандского соглашения, но не можем спокойно смотреть на то, что РоSSия не выполняет свои обязательства. Мы не видим попыток РоSSии закончить войну на Донбассе, и поэтому призываем демократические государства укреплять санкции против РоSSии", - заявил лидер Литвы.

Науседа подчеркнул, что его страна не признает попытку аннексии Крыма и активно декларирует, что это - преступление.

"Крым - это Украина, мы поддерживаем Крымскую платформу", - добавил он.

Президент Литвы сегодня прибыл в Украину с двухдневным визитом. Завтра он планирует выступить перед парламентом Украины. Во время первого дня визита Науседа и Владимир Зеленский подписали Совместную декларацию по европейской перспективе Украины.