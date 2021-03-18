Зеленский не видит оснований для ограничения использования вакцины AstraZeneca в Украине

Президент Владимир Зеленский не видит оснований для ограничения использования вакцины AstraZeneca.

Об этом он сказал на брифинге после встречи с президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой.

"Я сам вакцинировался этой вакциной, первая доза у меня была, и, как я уже говорил, стою перед вами, нормально себя чувствую. Это факт. Я считаю, что идет серьезное информационное противодействие этой вакцине, поскольку она самая доступная. Я не знаю, кем эта война начата, но на уровне Украины пока оснований для того, чтобы уменьшать вакцинацию AstraZeneca, я не вижу. От нашего Минздрава я также этой информации не получал", - сказал Зеленский.

Президент сказал, что в Украине сделали прививки вакциной AstraZeneca около 90 тысяч человек и никто из них не умер.

Напомним, что с конца прошлой недели страны Европы начали останавливать использование вакцины AstraZeneca после того, как у некоторых людей после прививки этим препаратом образовались тромбы.

Вакцина AstraZeneca - пока единственная доступная вакцина против коронавируса в Украине.