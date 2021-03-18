Экс-спикер Рады Литвин, который проиграл выборы ректора КНУ, решил уйти из наблюдательного совета вуза

Литвин поздравил и. о. ректора КНУ Леонида Губерского "с избранием на третий срок".

Бывший глава Верховной Рады Украины Владимир Литвин, проигравший выборы ректора Киевского национального университета им. Шевченко, решил уйти из наблюдательного совета этого вуза.

Об этом Литвин сообщил 18 марта.

"Подал заявление Президенту Украины о сложении полномочий главы Наблюдательного совета КНУ", - написал он в фейсбуке.

Литвин поздравил и. о. ректора КНУ Леонида Губерского "с избранием на третий срок".

"С помощью представителей высших эшелонов власти операция была проведена изящно и виртуозно. И уже не важны формальности второго тура. Куда очевиднее будет возможность, например, расширять масштабы такого себе «обучения» студентов-иностранцев в «дистанционном режиме», утепления корпусов и т.д.", - отметил Владимир Литвин.

Он поблагодарил всех, кто его поддерживал, и выразил надежду, что у "коллектива хватит воли, чтобы противостоять неизбежному сползанию университета в серую зону".

Литвин также заявил, что ему "теперь не позволят даже приближаться к университету".

Как сообщалось, Литвин занял четвертое место в первом туре выборов ректора КНУ с результатом около 4% голосов. На должность ректора претендовали шесть человек.

Лидерами голосования стали проректор по научно-педагогической работе КНУ Владимир Бугров и проректор по научно-педагогической работе Александр Рожко. Они набрали соответственно около 44% и 15%.

Второй тур выборов состоится 24 марта.

Владимир Литвин во времена Кучмы возглавлял Администрацию президента с 1999 по 2002 годы, с 2002 по 2006 годы был главой украинского парламента. Его обвиняли в причастности к делу Гонгадзе и "кассетному скандалу", участии в ратификации "Харьковских соглашений" с Россией , принятии закона о языке Колесниченко-Кивалова и "диктаторских законов".

Несколько раз Литвин был объектом обвинений в научном и публицистическом плагиате.

Это уже не первая попытка Литвина занять кресло ректора КНУ. В прошлый раз бывший политик был вынужден отказаться от этой идеи из-за общественного резонанса.