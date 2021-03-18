Фюрер РФ пожелал Байдену здоровья в ответ на слова об "убийце"

Президент РоSSии напомнил США убийство индейцев и бомбардировки Японии.

Путин пожелал Байдену здоровья в ответ на слова об "убийце"
Фото: РБК

Президент РоSSии Владимир Путин пожелал президенту США Джо Байдену здоровья в ответ на слова об "убийце".

Об этом он сказал во время видеоконференции с жителями оккупированного Крыма и Севастополя.

"Что касается заявления моего американского коллеги. Мы действительно, как он сказал, лично знакомы. И что бы я ему ответил? Я бы ему сказал: будьте здоровы. Я желаю ему здоровья. Говорю это без иронии, без шуток", - заявил Путин.

"Второе. В истории каждого народа, каждого государства очень много драматических и кровавых событий. Но когда мы оцениваем других людей или другие государства, мы всегда смотрим, как в зеркало, всегда видим себя. Потому что всегда перекладываем на другого человека то, чем сами дышим, чем являемся на самом деле", - добавил президент РоSSии и напомнил детскую поговорку "Кто как обзывается, тот сам так называется".

Путин напомнил, что создание США сопровождалось истреблением коренного населения Северной Америки, "прямым геноцидом индейских племен", и долгое время Америка была рабовладельческим государством. Он также практически повторил крылатое выражение советской пропаганды "а у вас негров линчуют". "До сих пор афроамериканцы сталкиваются с несправедливостью и уничтожением", - сказал Путин.

РоSSийский президент также вспомнил США атомную бомбардировку Японии во время Второй мировой войны. "Никакого военного смысла в этом не было. Это было прямое истребление гражданского населения", - сказал Путин.

Он сказал, что РоSSия отличается от США "генетическим и культурно-нравственным кодом" и будет продолжать работать с американцами только "в тех областях, в которых мы заинтересованы, и на тех условиях, которые мы считаем выгодными".

Напомним, что 17 января на телеканале ABC вышло интервью президента Соединенных Штатов Джо Байдена, в котором он назвал лидера РФ Владимира Путина убийцей. Глава Белого дома также сообщил, что его роSSийского визави ожидают последствия, если будет доказано вмешательство РоSSии в американские выборы 2020 года.

После этого РоSSия вызвала своего посла в США на консультации в Москву.

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