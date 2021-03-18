Жены Медведчука и Козака обжаловали санкции СНБО
Иски будет рассматривать Верховный Суд.
Кассационный суд в составе Верховного Суда получил иски от Оксаны Марченко и Натальи Лавренюк, которые 19 февраля попали под санкции СНБО.
Об этом сообщила пресс-служба Верховного Суда.
Иск от Марченко (жена Виктора Медведчука) поступил 16 марта, от Лавренюк (гражданская жена Тараса Козака) - 17 марта.
Обе оспаривают решение СНБО от 19 февраля 2021 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)". Оно было введено в действие указом президента № 64/2021.
Кроме того, 15 марта в Верховный Суд поступил иск от компании Eviret LTD, зарегистрированной в Объединенных Арабских Эмиратах. Она также оспаривает санкции против себя.
16 марта этот же указ с решением СНБО обжаловал и Медведчук.
Козак, санкции против которого были введены другим указом, обжаловал их еще в конце февраля.