Жены Медведчука и Козака обжаловали санкции СНБО

Иски будет рассматривать Верховный Суд.

Жены Медведчука и Козака обжаловали санкции СНБО
Фото: Lb.ua

Кассационный суд в составе Верховного Суда получил иски от Оксаны Марченко и Натальи Лавренюк, которые 19 февраля попали под санкции СНБО.

Об этом сообщила пресс-служба Верховного Суда.

Иск от Марченко (жена Виктора Медведчука) поступил 16 марта, от Лавренюк (гражданская жена Тараса Козака) - 17 марта.

Обе оспаривают решение СНБО от 19 февраля 2021 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)". Оно было введено в действие указом президента № 64/2021.

Кроме того, 15 марта в Верховный Суд поступил иск от компании Eviret LTD, зарегистрированной в Объединенных Арабских Эмиратах. Она также оспаривает санкции против себя.

16 марта этот же указ с решением СНБО обжаловал и Медведчук.

Козак, санкции против которого были введены другим указом, обжаловал их еще в конце февраля.

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