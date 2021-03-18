В Днепре поймали агента "МГБ ДНР"

Мужчина собирал данные о личном составе и технике Вооруженных сил.

Фото: ssu.gov.ua

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Днепре мужчину, который, вероятно, работает на оккупационную администрацию Донецкой области.

На сайте СБУ сообщается, что мужчину, жителя временно оккупированных районов Донецкой области, завербовали в "МГБ ДНР" и отправили в Днепропетровскую область собирать информацию о личном составе и военной технике Вооруженных сил Украины.

Агента раскрыли и задержали. При нем нашли компьютерную технику и средства связи с доказательствами противоправной деятельности, а также оружие и боеприпасы.

Мужчине сообщили о подозрении по ст. 258-3 (участие в террористической группе) и ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса. Его собираются арестовать.

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Напомним, что в феврале 2021 года Государственное бюро расследований задержало подполковника налоговой милиции по подозрению в сотрудничестве с "ДНР".

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