Болгария объявила десятидневный локдаун с понедельника

Жесткий карантин будет действовать как минимум до 31 марта.

Праивтельство Болгарии решило с понедельника, 22 марта, ввести общенациональный локдаун сроком на 10 дней.

Об этом пишет местное издание Novini.bg со ссылкой на брифинг министра здравоохранения Костадина Ангелова.

Режим жестких карантинных ограничений предусматривает закрытие ресторанов (разрешена доставка на дом), игровых залов и казино, большинства магазинов и торговых центров (за исключением супермаркетов и гипермаркетов, продуктовых магазинов, банков, зоомагазинов и т.д.), кинотеатров, музеев, театров, фитнес-центров и залов для групповых занятий спортом.

Не будут работать школы и детские сады.

Запрещено проводить свадьбы и крестины с участием более 15 человек.

Все спортивные мероприятия будут проходить без зрителей.

Ограничения будут действовать как минимум до 31 марта.

По словам министра, локдаун в Болгарии необходим, чтобы не допустить повторения осенней ситуации, когда медицинская система оказалась на грани краха.

Как и во многих других странах, в Болгарии сейчас наблюдается существенное увеличение количества больных ковидом. Если в начале марта там ежедневно регистрировали 2-3 тысячи новых случаев, то в последние дни - более 4 тысяч. Это больше, чем на пике осенью 2020 года.

Всего с начала эпидемии в стране зарегистрировали 287,6 тыс. случаев ковида, почти 11,6 тыс. человек умерло.