В Симферополь пустили воду из артезианских скважин

Оккупационные власти Крыма пустили в Симферополь воду из артезианских скважин Бештерек-Зуйского бассейна.

Об этом сообщается на сайте подконтрольного РоSSии правительства полуострова.

Две рабочие скважины находятся около села Кленовка неподалеку Симферополя. Из них планируют ежедневно качать до 5000 кубометров воды.

Всего водозабор будет состоять из 11 скважин глубиной до 500 метров, которые связаны между собой системой инженерных коммуникаций и сооружений. Вода из него подается по 20-километровому водопроводу, который состоит из двух пластиковых труб диаметром 500 мм.

Остальные скважины планируют запустить в эксплуатацию в течение ближайших месяцев.

По планам оккупантов, это позволит в течение месяца выйти на плановый показатель 16 тыс. кубов воды в месяц, а к лету - на 22 тысячи кубов.

Напомним, что Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После оккупации Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили.

В 2020 году ситуация с водоснабжением в Крыму стала критической. Отсутствие осадков и малоснежная зима привели к засухе. С конца августа воду в Симферополе начали подавать по графику. Тогда местный водоканал сообщал, что нормальное потребление воды в городе составляет 160 тысяч кубометров в сутки, и его хотят сократить до 100 тысяч кубометров.

РоSSийские власти выделили миллиарды рублей на строительство новых водоводов, водозаборов и бурение скважин.