Степанов: не считаю, что нам нужен общенациональный жесткий карантин

Министр здравоохранения Максим Степанов пока не видит необходимости в локдауне.

Об этом он сказал в эфире ТСН вечером 17 марта.

"Я не считаю, что нам сейчас нужен общенациональный жесткий карантин. Если будет больше обращено внимание именно на карантинные ограничения, действующие на территории региона, чтобы не допустить ситуацию до красного уровня. Если область перешла на этот уровень, то важно выполнять те правила, которые дает Министерство здравоохранения", - пояснил Степанов.

Также глава Минздрава добавил, что вспышка коронавируса в Украине продлится до конца апреля.

Напомним, 16 марта Степанов сказал, что локдаун в Украине возможен в случае перехода 50-70% областей в красную зону по уровню эпидемической опасности. Сейчас в красной зоне находятся только четыре области, то есть 16% регионов (не считая оккупированных Крыма и Севастополя).

Предыдущий локдаун в Украине действовал в январе.