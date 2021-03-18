Дубинский заявил, что его участия в пресс-конференции Деркача по "пленкам Порошенко-Байдена" требовал Офис президента

Он также заявил, что ОПУ требовал от него создать ВСК.

Дубинский заявил, что его участия в пресс-конференции Деркача по "пленкам Порошенко-Байдена" требовал Офис президента
Фото: facebook/Слуга Народу

Исключенный из фракции "Слуга народа" Александр Дубинский заявил, что Офис президента требовал от него создания парламентской временной следственной комиссии по пленкам "Байдена-Порошенко".

Соответствующее заявление он сделал на своей странице в Facebook.

"И именно Офис президента требовал от меня участия в пресс-конференции, где Деркач (народный депутат, находится под санкциями США. - Ред.) обнародовал те пленки. Так вот, специально для аферистов и мошенников с Банковой напоминаю, что я тогда от участия в этой афере отказался, и тогда создавать следственную комиссию пришлось лично главе фракции Давиду Арахамия", - заявил он.

Дубинский также сказал, что Арахамия якобы "пытается замести следы в деле пленок Порошенко-Байдена".

"Потому что именно он собирал и подбирал людей в следственную комиссию по обнародованным Деркачом пленкам, именно Арахамия проводил через регламентный комитет соответствующее постановление и затем регистрировал его и пытался провести в повестку дня", - добавил он.

Дубинский также назвал президента Зеленского "монархом" и сказал, что требовал от него реакции на действия США и открытия производства, но "ни СБУ, ни лично наш монарх не сделали этого".

"Офис президента не просто согласовывал соответствующие действия, а принимал в них участие. Моей позицией является невмешательство во внутренние дела любых государств", - заявил он.

Напомним, что год назад Деркач обнародовал на пресс-конференции записи разговора экс-вице-президента США Джозефа Байдена и бывшего президента Петра Порошенко, во время которого Порошенко предлагал Байдену кандидатуру Юрия Луценко на должность генерального прокурора вместо Виктора Шокина для получения транша Международного валютного фонда в размере 1 млрд долларов. У Байдена тогда эти записи назвали полностью отредактированными. В одной из пресс-конференций Деркача участвовал и Дубинский.

После этого спикер Рады Дмитрий Разумков заявил, что в парламенте есть инициатива создания временной следственной комиссии, связанной с оценкой и рассмотрением вопросов, которые всплыли во время этой пресс-конференции.

В августе 2020 года глава Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Еванина заявил, что РоSSия использует украинского нардепа Андрея Деркача для влияния на выборы президента.

В сентябре США ввели санкции против нардепа Деркача, который собирал "компромат" на Байдена. Отмечалось, что санкции в отношении Деркача были введены в соответствии с Указом 13848 за его попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году.

11 января депутат Дубинский попал под американские санкции. Управление контроля за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США назвало его частью связанной с Россией сети зарубежного влияния. После этого нардепа исключили из фракции, а также отстранили от должности главы организации "Слуги народа" в Киевской области.

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