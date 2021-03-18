Дубинский заявил, что его участия в пресс-конференции Деркача по "пленкам Порошенко-Байдена" требовал Офис президента

Он также заявил, что ОПУ требовал от него создать ВСК.

Исключенный из фракции "Слуга народа" Александр Дубинский заявил, что Офис президента требовал от него создания парламентской временной следственной комиссии по пленкам "Байдена-Порошенко".

Соответствующее заявление он сделал на своей странице в Facebook.

"И именно Офис президента требовал от меня участия в пресс-конференции, где Деркач (народный депутат, находится под санкциями США . - Ред.) обнародовал те пленки. Так вот, специально для аферистов и мошенников с Банковой напоминаю, что я тогда от участия в этой афере отказался, и тогда создавать следственную комиссию пришлось лично главе фракции Давиду Арахамия", - заявил он.

Дубинский также сказал, что Арахамия якобы "пытается замести следы в деле пленок Порошенко-Байдена".

"Потому что именно он собирал и подбирал людей в следственную комиссию по обнародованным Деркачом пленкам, именно Арахамия проводил через регламентный комитет соответствующее постановление и затем регистрировал его и пытался провести в повестку дня", - добавил он.

Дубинский также назвал президента Зеленского "монархом" и сказал, что требовал от него реакции на действия США и открытия производства, но "ни СБУ , ни лично наш монарх не сделали этого".

"Офис президента не просто согласовывал соответствующие действия, а принимал в них участие. Моей позицией является невмешательство во внутренние дела любых государств", - заявил он.

Напомним, что год назад Деркач обнародовал на пресс-конференции записи разговора экс-вице-президента США Джозефа Байдена и бывшего президента Петра Порошенко, во время которого Порошенко предлагал Байдену кандидатуру Юрия Луценко на должность генерального прокурора вместо Виктора Шокина для получения транша Международного валютного фонда в размере 1 млрд долларов. У Байдена тогда эти записи назвали полностью отредактированными. В одной из пресс-конференций Деркача участвовал и Дубинский.

После этого спикер Рады Дмитрий Разумков заявил, что в парламенте есть инициатива создания временной следственной комиссии, связанной с оценкой и рассмотрением вопросов, которые всплыли во время этой пресс-конференции.

В августе 2020 года глава Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Еванина заявил, что РоSSия использует украинского нардепа Андрея Деркача для влияния на выборы президента.

В сентябре США ввели санкции против нардепа Деркача, который собирал "компромат" на Байдена. Отмечалось, что санкции в отношении Деркача были введены в соответствии с Указом 13848 за его попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году.