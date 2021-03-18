В Белом доме отреагировали на вызов посла РоSSии после слов Байдена

"Русские, безусловно, будут нести ответственность за свои действия".

В Белом доме отреагировали на вызов посла РоSSии после слов Байдена

Администрация президента США Джозефа Байдена будет вести себя прямо в отношениях с Россией и действовать не так, как предыдущая американская власть.

Об этом заявила на пресс-конференции пресс-секретарь Белого Дома Дженнифер Псаки, пишет Liga.Net.

"Мы, конечно, видели эти сообщения (о вызове на консультации посла РФ, - ред.). Я бы сказала, что наша администрация будет придерживаться иного подхода в наших отношениях с Россией, чем предыдущая администрация", - ответила она, когда ее попросили отреагировать на вызов Россией своего посла в Вашингтоне.

Псаки отметила, что США будут "действовать прямо" в вопросах с РФ, которые их беспокоят. Она отметила, что Белый дом уже высказал ключевые выводы разведки об отравлении роSSийского оппозиционера Алексея Навального, но также он постоянно мониторит другие отрасли, вызывающие опасения.

"Мы будем высказываться по вопросам, которые вызывают у нас обеспокоенность. И, как сказал вчера президент, русские, безусловно, будут нести ответственность за свои действия. Скоро мы расскажем об этом подробнее", - добавила она.

Напомним, 17 марта РоSSийская Федерация вызвала своего посла в США Анатолия Антонова на консультации, "чтобы проанализировать перспективы отношений с Вашингтоном". Накануне президент США Джозеф Байден во время интервью телеканалу ABC сказал, что считает президента РФ Владимира Путина убийцей.

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