?Оккупанты девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

За прошедшие сутки, 17 марта, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования РоSSийской Федерации девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", неподалеку от населенных пунктов Пески и Гнутово, оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности группировки "Север", в пригороде Луганского, захватчики обстреливали наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов 82-го калибра, ручных противотанковых гранатометов, автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов. Вблизи поселка Светлодарское оккупанты вели огонь в направлении наших позиций из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов, а недалеко от населенного пункта Новотошковское - из подствольных гранатометов.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет. На обстрелы противника наши воины открывали ответный огонь.

Напомним, переговоры в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по ситуации на Донбассе заблокированы из-за присутствия на них осужденной в Украине за терроризм "общественного експерта" из ОРДО Майи Пироговой. Об этом накануне сообщил представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш.