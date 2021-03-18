Высший совет правосудия привлек к ответственности судью Бицюка, который разрешал принудительные приводы Вовка

Первая Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия решила привлечь к ответственности судью ВАКС Андрея Бицюка.

Дисциплинарное взыскание в виде предупреждения было наложено за то, что Бицюк указал в постановлении суда факт составления и подписания уведомления о подозрении определенным лицам, но этот вывод не соответствует материалам ходатайства. Об этом сообщили на сайте ВСП.

"Также судья указал, что судья при решении вопроса о продлении сроков предварительного расследования не обязан решать вопрос о надлежащем вручении уведомления о подозрении. В то же время Палата пришла к выводу, что такая ссылка судьей сделана из-за невыполнения требований процессуального законодательства", - добавили в Высшем совете правосудия.

Палата пришла к выводу, что такие действия судьи свидетельствуют о нарушении права лиц на справедливый суд, гарантированного статьей 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, допущенном им по грубой небрежности.

Андрей Бицюк - судья, который рассматривал ходатайство о принудительных приводах главы ОАСК Павла Вовка и шесть раз разрешил эту процедуру. Дисциплинарное дело в отношении него открыли по жалобам адвокатов судей ОАСК, которые являются фигурантами дела Вовка и подозреваемыми в попытках захвата государственной власти.

ВСП не разрешал арест Вовка, но Бицюк удовлетворил ходатайство детективов НАБУ по принудительному приводу Вовка в суд.

Центр противодействия коррупции в Telegram добавил, что в жалобе на Бицюка его обвиняли в отсутствии проверки того, получили ли Вовк и другие фигуранты дела статус подозреваемых.

"ВСП ранее незаконно решил, что Вовк и компания не являются подозреваемыми, (хотя это делает только суд), когда продлевал сроки расследования в сентябре 2020 года. Его также обвинили в том, что он ненадлежащим образом сообщал участникам дела о дате заседания. Хотя, как говорит адвокат Бицюка, участникам сообщили всеми возможными способами, предусмотренными законом", - отметили в ЦПК.

Напомним, что 17 июля главе ОАСК Павлу Вовку, его заместителю, пяти судьям ОАСК, главе Государственной судебной администрации Украины и еще четырем лицам было сообщено о подозрении. Им инкриминируют создание преступной организации и захват власти. Подозрения основываются на изучении записей разговоров в кабинете Вовка, часть из которых была опубликована в 2019 году. Там на записях Вовк обсуждает, как он собирается давить с помощью судебных решений на различные органы власти, чтобы получать нужные себе решения. Речь шла о пленках и о связи судей ОАСК и членов ВСП.

По версии следствия, подозреваемые принимали заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических и бизнес кругов. В частности, для этого глава ОАСК использовал схему по подаче искусственных административных исков от подставных общественных организаций или лиц в свой же суд с последующим их рассмотрением с предопределенным результатом.

Ранее петиция на сайте Офиса президента о ликвидации ОАСК набрала необходимое для рассмотрения количество голосов. В ответ на петицию президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что инициирует консультации с Высшим советом правосудия в отношении решения вопроса Окружного административного суда города Киева .

3 ноября НАБУ объявило Вовка в розыск. НАБУ направило генпрокурору проект ходатайства о предоставлении разрешения на задержание, но Ирина Венедиктова пока его не подписала.

Повестку о вызове в суд Вовку НАБУ вручило во время спецоперации. Вовка заметили на праздновании в ресторане, которое устроил экс-нардеп. Имя этого бывшего депутата в НАБУ не назвали, но указали, что он является президентом одного из юридических вузов, поэтому речь может идти о Сергее Кивалове.

Вовк хоть и получил повестку, но разорвал ее и выбросил из машины, в которую сел после ресторана.