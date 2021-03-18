Кравчук признал угрозу нападения РоSSии из Крыма из-за воды

"Заставить таким образом Украину поставлять воду - ничего не получится".

Кравчук признал угрозу нападения РоSSии из Крыма из-за воды
Фото: Радіо Свобода

Руководитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук признал угрозу того, что РоSSия попытается силой заставить Украину пустить днепровскую воду в Крым.

Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода".

Кравчук сказал, что ситуация с водой в Крыму очень напряженная, и РоSSия не видит путей ее решения.

"Они хотят скважинами решить этот вопрос, это первое. А второе, опреснять морскую воду. Невероятно большие деньги и не всегда тот результат, который нужен. Я думаю, что вопрос воды для Крыма будет обостряться. Я думаю, что это будет одним из толчков для РоSSии пробить дорогу оттуда в Украину - Херсон, Мариуполь. Эту часть они хотят как-то пробить в Крым, чтобы обеспечить Крым водой. Это будет одна из причин больших атак или больших агрессивных шагов РоSSии. Это возможно. Но заставить таким образом Украину поставлять воду - ничего не получится", - заявил Кравчук.

Он добавил, что за оккупированные территории по международному праву ответственность несет оккупант, то есть РоSSия.

"Украина просто так поставлять воду в Крым не будет, потому что мы не знаем, кому эта вода пойдет - гражданам на полив, или военным заводам, или еще кому-то. За все несет ответственность РоSSия. Когда Крым станет украинским, вода туда, поверьте, пойдет так, как надо", - сказал Кравчук.

Напомним, Украина обеспечивала около 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал. После захвата Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратились.

Украинские власти неоднократно делали заявления о том, что водоснабжение полуострова Крым будет восстановлено только после деоккупации.

В начале 2021 года оккупационные власти Крыма заявили, что будут судиться с Украиной из-за перекрытия канала. Сумма иска может достичь 10-20 триллионов рублей, или 137-274 млрд долларов по нынешнему курсу.

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