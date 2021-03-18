НАБУ завершило досудебное расследование по делу о злоупотреблениях в ОАСК

17 марта завершено досудебное расследование дела о злоупотреблении в Окружном админсуде Киева , подозреваемым открыты материалы следствия для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Среди фигурантов дела - глава ОАСК Павел Вовк, двое его заместителей, судьи ОАСК, глава Государственной судебной администрации Украины и два адвоката.

"По версии следствия, указанные лица, всего 11, действовали в рамках преступной организации во главе с председателем ОАСК, которая имела целью захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины, Высшим советом правосудия и создания искусственных препятствий в их работе", - говорится в сообщении.

В агентстве отметили, что детективы НАБУ и прокуроры САП настаивали на необходимости продления сроков расследования, которые завершались 17 марта 2021 года, поскольку в рамках дела еще не поступили все результаты экспертиз, а другие необходимые следственные (процессуальные) действия не осуществлены в полном объеме.

В НАБУ отмечают, что председатель и судьи ОАСК неоднократно уклонялись от органа досудебного расследования, нарушали процессуальные обязанности, чем фактически препятствовали завершению расследования.

Напомним, что 17 июля прошлого года Вовку, его заместителю, пяти судьям ОАСК, председателю Государственной судебной администрации Украины и еще четырем лицам было сообщено о подозрении. Им инкриминируют создание преступной организации и захват власти. Подозрения основываются на изучении записей разговоров в кабинете Вовка, часть из которых была опубликована в 2019 году. На записях Волк обсуждает, как он собирается давить с помощью судебных решений на различные органы власти, чтобы получать нужные себе решения.

По версии следствия, подозреваемые принимали заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических и бизнес-кругов. В частности для этого глава ОАСК использовал схему по предоставлению искусственных административных исков от подставных общественных организаций или лиц в свой же суд с последующим их рассмотрением с предопределенным результатом.