В Раде оценили перспективы голосования за денонсацию "харьковских соглашений"

Глава парламента выразил удивление тем фактом, что Харьковские соглашения продолжают действовать, несмотря на роSSийскую оккупацию Крыма.

В Раде оценили перспективы голосования за денонсацию "харьковских соглашений"
Фото: facebook/Слуга Народу

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что народные депутаты с высокой вероятностью поддержат законопроект о прекращении действия так называемых "Харьковских соглашений", зарегистрированный в парламенте накануне.

Об этом он рассказал в эфире “5 каналу”.

Глава парламента выразил удивление тем фактом, что Харьковские соглашения продолжают действовать, несмотря на роSSийскую оккупацию Крыма.

"Я думаю, что он (законопроект о денонсации - ред.) абсолютно спокойно может быть рассмотрен в стенах Верховной Рады, потому что фактически РоSSия оккупировала Крым, поэтому удивительно, что этот документ хранится в виде законодательного акта", - сказал Разумков.

По словам спикера, депутаты при голосовании будут исходить из действующего законодательства и регламента.

"Решение будет принимать зал ВР. Для этого необходимо 226 голосов. Мне кажется, что на сегодня есть большая вероятность, что необходимое количество голосов будет набрано", - отметил Разумков.

Напомним, 16 марта в Верховной Раде зарегистрирован проект закона о прекращении действия так называемых "Харьковских соглашений". Документом предусматривается денонсировать соглашение между Украиной и РФ по вопросам пребывания Черноморского флота РоSSийской Федерации на территории Украины, подписанное 21 апреля 2010 года в Харькове, и ратифицированное Верховной Радой Украины 27 апреля 2010 года.

Напомним, 21 апреля 2010 года президенты Украины и РоSSии Виктор Янукович и Дмитрий Медведев подписали так называемые "харьковские соглашения" о продлении на 25 лет базирования Черноморского флота в Крыму в обмен на предоставление Украине стодолларовой скидки на газ. Верховная Рада ратифицировала эти соглашения 27 апреля 2010 года. После оккупации Крыма Госдума РФ в одностороннем порядке разорвала эти соглашения.

11 марта 2021 года на заседании СНБО было принято решение проверить мотивацию депутатов, которые голосовали за "харьковские соглашения".

12 марта СБУ начала расследовать подписание "Харьковских соглашений".

16 марта в административных зданиях органов власти, которые были привлечены к подготовке и ратификации так называемых "Харьковских соглашений", были проведены обыски.

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