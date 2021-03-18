Интервью принца Гарри и Меган Маркл содержало рекламу их будущего телешоу, - Daily Mail

По информации источников издания, продвижение фильма в рамках интервью было условием принца Гарри как соавтора шоу.

Интервью принца Гарри и Меган Маркл содержало рекламу их будущего телешоу, - Daily Mail
Фото: ru.hellomagazine.com

Частью соглашения принца Гарри и его жены Меган Маркл относительно их двухчасового интервью с Опрой Уинфри могло быть продвижение их будущего шоу, посвященного психическому здоровью, которое должно выйти на платформе Apple TV.

Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на источники, связанные с сериалом.

По информации собеседника, которому известно о соглашении, продвижение фильма в рамках интервью было условием принца Гарри как соавтора шоу.

Герцог и Опра публично настаивали на том, что супруги не получали денег за интервью CBS, которое транслировалось в более чем 70 странах и которое в прямом эфире смотрели 17,1 миллиона человек.

"Хотя эти утверждения формально верны, соглашение Гарри с Apple включает рекламную работу, которая могла бы включать его упоминание во время двухчасового интервью", - сообщает издание.

Отмечается, что во время интервью с супругами Опра ссылалась на сериал, говоря на камеру: "Мы с Гарри работаем над этим сериалом о психическом здоровье для Apple".

Документальный фильм, до выпуска которого осталось несколько недель, - это сериал о психическом здоровье для Apple TV +, который продюсируют принц Гарри и Опра Уинфри.

Другой источник на телевидении, который знает о телевизионных и подкастных трансляциях Гарри и Меган, утверждал, что упоминание платформ Netflix и Spotify в специальном выпуске CBS является "очевидно продвижением".

Напомним, что британский принц Гарри и американская актриса Меган Маркл поженились в мае 2018 года.

Принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи с 1 апреля 2020 года. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от королевских титулов, госфинансирования и торговой марки Sussex Royal.

После заключения договора с видеосервисом Netflix Гарри и Меган достигли финансовой независимости от королевской семьи.

В совместном с принцем Гарри интервью Опре Уинфри, опубликованном 8 марта, герцогиня Сассекская, актриса и жена принца Гарри Меган Маркл сообщила, что во время ее беременности сыном Арчи члены королевской семьи "обсуждали и беспокоились, насколько темной будет его кожа после рождения".

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