РоSSия готова отстранить от переговоров осужденного за терроризм "эксперта" из ОРДО, - Арестович

Об этом роSSийская сторона заявила после того, как украинские представители отказались вести переговоры в присутствии Пироговой.

РоSSийская делегация выразила готовность устранить из переговорного процесса в политической подгруппе приглашенного ею так называемого "общественного эксперта" из ОРДЛО Майю Пирогову, которая в Украине осуждена за терроризм.

Об этом заявил представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович в комментарии "Интерфакс-Украина".

Соответствующее решение роSSийская сторона приняла после того, как украинские представители отказались вести переговоры в присутствии Пироговой.

"РоSSийская делегация выразила готовность сделать так, чтобы Майя Пирогова больше не появлялась (на переговорах в ТКГ - ред.). Они были растеряны, но заявили, что, если консультации в рабочих подгруппах ТКГ требуют отсутствия определенных лиц, таких общественных "экспертов", то они готовы это сделать (отстранить их - ред.), и говорить только с украинской стороной. Я думаю, что тот комплекс вопросов, который решается в ТКГ, гораздо важнее присутствия так называемых "экспертов". Это было видно по ним, что они "просели" сразу. "Просели", но были готовы идти на уступки", - заявил Арестович по итогам очередного заседания ТКГ на уровне глав делегаций в режиме видеоконференции в среду.

Напомним, вчера политическая группа ТКГ ушла на перерыв из-за предложенного Россией "эксперта" из Донецка Майи Пироговой.

Ранее, на заседании политической подгруппы ТКГ 19 января, Украина предложила наработать единый "План совместных шагов" по Донбассу. Отмечалось, что в нем должны быть учтены предложения всех сторон. После прошедшего заседания Гармаш заявил, что не исключает своего выхода из состава делегации в ТКГ, поскольку, по его словам, уже на третьем заседании присутствуют "какие-то общественные эксперты, представляющие непонятно кого". Как известно, оккупированый Донбасс с 9 июня 2020 года на заседаниях политической подгруппы в ТКГ представляют журналисты Денис Казанский и Сергей Гармаш.

В январе Гармаш так же сообщал, что ОБСЕ снова допустила на заседание ТКГ "общественных советников" ОРДЛО. Тогда Гармаш отметил, что координатор подгруппы от ОБСЕ Пьер Морель "не смог ответить на вопрос украинской делегации о том, кто эти люди, присутствующие на заседании, сказав, что на переговорах не принято ставить вопрос статуса участников".

2 марта Гармаш заявил, что так называемые "общественные советники" ОРДЛО выступили на заседании ТКГ со своим "планом действия". А модератор ОБСЕ Морель давил, чтобы на ТКГ рассматривали и их план.