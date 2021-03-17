Порошенко: слова Байдена о Путине - на вес золота

Заявление президента США Джо Байдена о Путине является крайне важным для Украины. Об этом в видеобращении заявил пятый Президент Украины, лидер «Европейской Солидарности» Петр Порошенко.

«Путин - убийца». То, что наша команда говорит с 2014 года; то, что с 2019 года ни разу не решился произнести Зеленский, вслух на весь мир произнес Джозеф Байден. Очень хороший ответ на вопрос Who is Mr. Putin. Такое публичное признание американского президента для Украины - на вес золота. Я хотел бы поблагодарить первое лицо Соединенных Штатов за ценные слова. В общем - за поддержку Украины, которую он демонстрирует последовательно еще со времен нашей встречи во время моей инаугурации в июне 2014 года», - говорит Порошенко.

«То, что Байден - надежный союзник Украины в нашей обороне от роSSийской агрессии и в проведении реформ, знаю не понаслышке, а по собственному опыту и общению. У меня с ним было более десяти встреч и более двадцати телефонных разговоров. Президент Байден - большой шанс для Украины, для нашей европейской и евроатлантической интеграции. Однако Офис украинского президента пока демонстрирует неспособность воспользоваться этой возможностью, и даже больше - рискует ее потерять», - отметил экс-президент.

Он напомнил, что американская разведка официально заявила, что народный депутат Украины Андрей Деркач связан с роSSийскими спецслужбами и является агентом Кремля, который по заданию Путина вмешивался в ход избирательной кампании в США и распространял с этой целью сфабрикованные фейки о Порошенко и Байдене.

«Вне всяких сомнений, сигналы о Деркаче Вашингтон в течение последнего года украинскому руководству посылал неоднократно по дипломатическим и другим каналам. Каждый раз натыкаясь на стену непонимания элементарных истин, американцы решились на беспрецедентный шаг - публичное заявление и санкции. Нечасто в открытых докладах разведки называют имена конкретных агентов», - констатировал Петр Порошенко.

Он считает необходимым предъявить обвинения Деркачу.