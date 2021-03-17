США обвинили РоSSию в злоупотреблении правом постоянного члена Совбеза ООН

Соединенные Штаты считают, что РоSSия злоупотребляет правом постоянного члена Совета Безопасности ООН с целью продвижения собственной повестки дня по Крыму, который она противоправно оккупировала и объявила своей территорией.

Об этом заявила представитель Постпредства США при ООН Трина Саха, передает “Укринформ”.

"Сегодняшняя встреча является продолжением злоупотребления Россией своим местом в Совбезе для организации мероприятий по украинскому вопросу, призванных исказить реалии разожженного Россией конфликта на востоке Украины и аннексии ею Крыма", - сказала она во время неформального заседания по Крыму по формуле Арриа, организованного Москвой.

Она отметила, что РФ хотела бы, чтобы все приглашенные отметили вместе с ней годовщину "референдума" в Крыму в 2014 году, который стал "грубым игнорированием РФ международного права" и Устава ООН . По ее словам, РоSSия не имеет поддержки большинства международного сообщества в своих попытках присвоить Крым, что подтверждают голосования в Генассамблее ООН . В то же время суверенитет и территориальную целостность Украины поддерживает подавляющее большинство стран в ООН .

В этой связи представитель США призвала РоSSию "немедленно прекратить длительную агрессию в Украине и выполнить обязательства, которые она взяла на себя в соответствии с подписанными Минскими соглашениями, вернуть полный контроль над Крымским полуостровом Украине".