Работа политической подгруппы ТКГ заблокирована из-за "эксперта" из ОРДО, - Гармаш

Переговоры в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по ситуации на Донбассе заблокированы из-за присутствия на них осужденной в Украине за терроризм "общественного эксперта" из ОРДО Майи Пироговой.

Об этом сообщил представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш.

"Мы с самого начала предупредили, что если осужденная за терроризм Майя Пирогова будет участвовать в работе ТКГ, украинская делегация выходит из комнаты (виртуальной) переговоров. Если бы Москва и ее марионетки хотели диалога, они бы нас услышали", - написал он.

Гармаш подчеркнул, что только начался отчет, Пирогова появилась на заседании, после чего украинская делегация ушла.

Начался отчет политической подгруппы. Гражданка Пирогова рядом с Никаноровой, приглашенной РФ из ОРДО. Украинская делегация покинула комнату. Отчет политической группы заблокирован, как и сама рабгруппа. ТКГ начала заслушивать отчеты по другим рабочим группам, где нет Пироговой", - добавил Гармаш.

Напомним, вчера политическая группа ТКГ ушла на перерыв из-за предложенного Россией "эксперта" из Донецка Майи Пироговой.

Ранее, на заседании политической подгруппы ТКГ 19 января, Украина предложила наработать единый "План совместных шагов" по Донбассу. Отмечалось, что в нем должны быть учтены предложения всех сторон. После прошедшего заседания Гармаш заявил, что не исключает своего выхода из состава делегации в ТКГ, поскольку, по его словам, уже на третьем заседании присутствуют "какие-то общественные эксперты, представляющие непонятно кого". Как известно, оккупированый Донбасс с 9 июня 2020 года на заседаниях политической подгруппы в ТКГ представляют журналисты Денис Казанский и Сергей Гармаш.

В январе Гармаш так же сообщал, что ОБСЕ снова допустила на заседание ТКГ "общественных советников" ОРДЛО. Тогда Гармаш отметил, что координатор подгруппы от ОБСЕ Пьер Морель "не смог ответить на вопрос украинской делегации о том, кто эти люди, присутствующие на заседании, сказав, что на переговорах не принято ставить вопрос статуса участников".

2 марта Гармаш заявил, что так называемые "общественные советники" ОРДЛО выступили на заседании ТКГ со своим "планом действия". А модератор ОБСЕ Морель давил, чтобы на ТКГ рассматривали и их план.