РоSSия вызвала своего посла в США на консультации, "чтобы проанализировать перспективы отношений"

"Для нас же главное - определить, какими могут быть пути исправления роSSийско-американских связей", - заявили в МИД РФ.

РоSSия вызвала своего посла в США на консультации, "чтобы проанализировать перспективы отношений"
Мария Захарова
Фото: Скриншот видео

РоSSийская Федерация вызвала своего посла в США Анатолия Антонова на консультации, "чтобы проанализировать перспективы отношений с Вашингтоном".

Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

"Посол РоSSии в Вашингтоне Антонов приглашен в Москву на консультации, проводимые с целью проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США. Новая американская Администрация находится у власти почти два месяца, не за горами символический рубеж 100 дней, и это - подходящий повод постараться оценить, что у команды Джозефа Байдена получается, а что не очень", - заявила спикер МИДа Мария Захарова.

Она подчеркнула, что для РоSSии важно исправить ситуацию.

"Для нас же главное - определить, какими могут быть пути исправления роSSийско-американских связей, находящихся в тяжелом состоянии и заведенных Вашингтоном в последние годы по сути дела в тупик. Мы заинтересованы в том, чтобы не допустить их необратимой деградации, если американцы осознают связанные с этим риски. Об этом и пойдет речь в ходе консультаций МИДа РоSSии и других профильных ведомств с Послом РоSSии в Вашингтоне", - добавила Захарова.

Напомним, президент США Джозеф Байден во время интервью телеканалу ABC сказал, что считает президента РоSSии Владимира Путина убийцей.

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