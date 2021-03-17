Литвин проиграл выборы ректора КНУ им. Шевченко

Во второй тур вышли проректоры Бугров и Рожко.

Литвин проиграл выборы ректора КНУ им. Шевченко
Фото: rada.gov.ua

Бывший глава Верховной Рады Украины Владимир Литвин проиграл выборы ректора Киевского национального университета им.Шевченко.

Как передает BBCУкраина, он занял четвертое место с результатом около 4% голосов.

На должность ректора претендовали шесть человек.

Лидерами голосования стали проректор по научно-педагогической работе КНУ Владимир Бугров и проректор по научно-педагогической работе Александр Рожко. Они набрали соответственно около 44% и 15%, Литвин набрал 4%, а - Чудовская и Болтивец - по 1%.

Второй тур выборов состоится 24 марта.

Как рассказали в отделе коммуникаций университета, в голосовании на шести участках приняло участие 4139 избирателей, в том числе 598 студентов и 23 курсанта колледжей. Выборы нового ректора проводят потому, что полномочия нынешнего исполняющего обязанности ректора Леонида Губерского, который работал с октября 2015 года, закончились.

Владимир Литвин во времена Кучмы возглавлял Администрацию президента с 1999 по 2002 годы, с 2002 по 2006 годы был главой украинского парламента. Его обвиняли в причастности к делу Гонгадзе и "кассетному скандалу", участии в ратификации "Харьковских соглашений" с Россией, принятии закона о языке Колесниченко-Кивалова и "диктаторских законов".

Несколько раз Литвин был объектом обвинений в научном и публицистическом плагиате.

Это уже не первая попытка Литвина занять кресло ректора КНУ. В прошлый раз бывший политик был вынужден отказаться от этой идеи из-за общественного резонанса.

Напомним, на выборах ректора КНУ Шевченко в декабре прошлого года наиболее количество голосов получил Владимир Бугров. Статья 42 Закона Украины "О высшем образовании" предусматривает, что выборы руководителя учреждения высшего образования считаются состоявшимися, если участие в них приняли более 50% общего количества лиц, имеющих право участвовать в выборах, каждый из которых имеет один голос и голосует лично.

С кандидатурой, которая набрала более 50% голосов лиц, учредитель или уполномоченный им орган (лицо) заключает контракт сроком на пять лет не позднее одного месяца со дня ее избрания, определяя в контракте целевые показатели деятельности вуза, механизмы и сроки проверки их достижения.

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