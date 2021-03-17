Иран обнародовал окончательный отчет о катастрофе самолета МАУ, - Reuters

Иранский орган гражданской авиации обнародовал окончательный отчет о сбитии пассажирского самолета компании "Международные авиалинии Украины" в январе 2020 года.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что причиной рокового решения сбить самолет была ошибка оператора противовоздушной обороны, который определил самолет как "вражеский объект".

"Самолет был признан вражеской целью из-за ошибки оператора ПВО... близ Тегерана, и в него было выпущено две ракеты", - говорится в отчете.

Напомним, самолет Boeing 737-800NG авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса PS752 из Тегерана в Киев был сбит вскоре после вылета из международного аэропорта столицы Ирана утром 8 января. Погибли все 176 человек, бывшие в самолете, - 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

После нескольких дней отрицаний в Иране официально признали вину за сбитие украинского самолета из зенитно-ракетного комплекса противовоздушной обороны, которое назвали ошибочным, и взяли на себя ответственность. Позже Иран полностью признал свою вину за сбитие самолета.

22 декабря Организация гражданской авиации Ирана обнародовала окончательный технический отчет о причинах катастрофы. Согласно отчету, самолет был поражен зенитной ракетой из-за человеческой ошибки.