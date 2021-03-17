Иран обнародовал окончательный отчет о катастрофе самолета МАУ, - Reuters

"Самолет был признан вражеской целью из-за ошибки оператора ПВО".

Иран обнародовал окончательный отчет о катастрофе самолета МАУ, - Reuters
Фото: IRNA

Иранский орган гражданской авиации обнародовал окончательный отчет о сбитии пассажирского самолета компании "Международные авиалинии Украины" в январе 2020 года.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что причиной рокового решения сбить самолет была ошибка оператора противовоздушной обороны, который определил самолет как "вражеский объект".

"Самолет был признан вражеской целью из-за ошибки оператора ПВО... близ Тегерана, и в него было выпущено две ракеты", - говорится в отчете.

Напомним, самолет Boeing 737-800NG авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса PS752 из Тегерана в Киев был сбит вскоре после вылета из международного аэропорта столицы Ирана утром 8 января. Погибли все 176 человек, бывшие в самолете, - 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

После нескольких дней отрицаний в Иране официально признали вину за сбитие украинского самолета из зенитно-ракетного комплекса противовоздушной обороны, которое назвали ошибочным, и взяли на себя ответственность. Позже Иран полностью признал свою вину за сбитие самолета.

22 декабря Организация гражданской авиации Ирана обнародовала окончательный технический отчет о причинах катастрофы. Согласно отчету, самолет был поражен зенитной ракетой из-за человеческой ошибки.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Мьянме за минувшие сутки убили 8 протестующих, еще четверо умерли за решеткойВ Мьянме за минувшие сутки убили 8 протестующих, еще четверо умерли за решеткой
Премьер Эстонии заболела COVID-19Премьер Эстонии заболела COVID-19
Александр Усик отрицает свое участие в фильме Оксаны Марченко "Паломница"Александр Усик отрицает свое участие в фильме Оксаны Марченко "Паломница"
Британский университет предлагает заменить слова "отец" и "мать" гендерно нейтральнымиБританский университет предлагает заменить слова "отец" и "мать" гендерно нейтральными
"Слуга народа" постепенно очищается от засланных казачков, - Зеленский"Слуга народа" постепенно очищается от засланных казачков, - Зеленский
Блок рекламы


Похожие новости
Нацразведка США официально заявила о вмешательстве РоSSии в американские выборы, в отчете фигурирует ДеркачНацразведка США официально заявила о вмешательстве РоSSии в американские выборы, в отчете фигурирует Деркач
В СМИ обнародовали новые "аудиозаписи Медведчука и Суркова" по ДонбассуВ СМИ обнародовали новые "аудиозаписи Медведчука и Суркова" по Донбассу
ЕС обнародовал решение об исключении Табачника и Арбузова из санкционного спискаЕС обнародовал решение об исключении Табачника и Арбузова из санкционного списка
Четыре "самолета Медведчука" вылетели из Украины еще до решения СНБО, - ГосавиаслужбаЧетыре "самолета Медведчука" вылетели из Украины еще до решения СНБО, - Госавиаслужба
Нетаньяху заявил, что Иран ответственен за атаку израильского судна в Персидском заливеНетаньяху заявил, что Иран ответственен за атаку израильского судна в Персидском заливе
Иран отказался от переговоров по ядерному соглашениюИран отказался от переговоров по ядерному соглашению
"Фактически финансируем тирана", - глава МИД Литвы о "Северном потоке-2""Фактически финансируем тирана", - глава МИД Литвы о "Северном потоке-2"
Перед введением санкций три "самолета Медведчука" перегнали в Швейцарию, - Bihus.InfoПеред введением санкций три "самолета Медведчука" перегнали в Швейцарию, - Bihus.Info
Докладчик ООН обвинила Иран в сокрытии обстоятельств сбития самолета МАУДокладчик ООН обвинила Иран в сокрытии обстоятельств сбития самолета МАУ
Иран завершил расследование катастрофы самолета МАУИран завершил расследование катастрофы самолета МАУ
Последние новости
Подгружаем последние новости