Комитет Рады поддержал создание ВСК для расследования действий политиков против Украины

"Вагнеровцы" будут первым кейсом деятельности этой комиссии.

Комитет Рады поддержал создание ВСК для расследования действий политиков против Украины
Фото: Анна Стешенко

Комитет Верховной Рады по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента поддержал создание временной следственной комиссии, которая будет расследовать действия политиков и чиновников против Украины.

Об этом сообщила замглавы комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая в фейсбуке.

"Регламентный комитет только что поддержал создание ВСК, которая будет расследовать действия чиновников и политиков против Украины", - написала она.

"ВСК по расследованию возможных противоправных действий представителей государственной власти и других лиц, способствовавших нарушению государственного суверенитета и территориальной целостности и несших угрозу национальным интересам и безопасности Украины", - отметила Безуглая.

В комментариях она уточнила, что "вагнеровцы будут первым кейсом" деятельности этой комиссии.

Напомним, в ноябре прошлого года регламентный Комитет Рады принял решение рекомендовать парламенту рассмотреть проект постановления о создании временной следственной комиссии по факту срыва возможной операции украинских спецслужб по задержанию "вагнеровцев".

29 июля прошлого года под Минском были задержаны 33 члена ЧВК "Вагнер". 12 августа Офис генерального прокурора обратился в Генеральную прокуратуру Беларуси с запросами о выдаче 28 задержанных, поскольку их подозревают в участии в войне на Донбассе на стороне боевиков. Девять из них являются гражданами Украины. 14 августа стало известно, что Беларусь отдала РоSSии 32 из 33 задержанных "вагнеровцев". После чего ряд украинских СМИ сообщили, что СБУ и Главное управление разведки Минобороны готовили операцию по задержанию членов ЧВК "Вагнера". Об операции якобы было известно президенту Владимиру Зеленскому и главе Офиса президента Андрею Ермаку, а вследствие утечки информации о ней узнали белорусские спецслужбы.

В Главном управлении разведки Минобороны эту версию опровергли, заявив, что поездка боевиков ЧВК "Вагнер", во время которой их задержали в Беларуси, является спецоперацией роSSийских спецслужб. Ермак назвал информацию о якобы причастности украинских спецслужб к появлению и задержанию роSSийских боевиков в Беларуси спланированной дезинформацией.

15 сентября на заседании Рады генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что по делу "вагнеровцев" открыты три уголовных производства.

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