Против силовиков ГБР, участвовавших в штурме Музея Гончара, возобновили производство, - адвокаты Порошенко

Правоохранительные органы во исполнение судебных решений возобновили производство по заведомо ложным сообщениям о преступлении, а также против силовиков ГБР, организовавших штурм музея Гончара. Об этом на брифинге в агентстве «Интерфакс-Украина» сообщили адвокаты экс-президента Петра Порошенко.

В частности, как сообщил Игорь Головань, Офис Генерального прокурора 12 марта зарегистрировал уголовное производство по факту нарушения прав адвокатов во время штурма Музея Гончара. «Речь идет о том, когда происходил позорный штурм Музея Гончара, где выставлялась коллекция картин супругов Порошенко, и там были нарушения закона. По факту нарушения прав адвокатов решением коллегии судей судебной палаты Киевского апелляционного суда было зарегистрировано Офисом Генерального прокурора это уголовное производство», - говорит Головань.

Головань отметил, что Шевченковский суд заставил возобновить расследование из-за ложного сообщения о преступлении против группы депутатов от ОПЗЖ, которые обвиняли президентов США Байдена и Обаму, а также Порошенко. Расследование закрыли в декабре 2020 года.

Он также сообщил, что в свое время Нацполиция закрыла и производства против Андрея Портнова, который инициировал ряд дел против Порошенко.

«Мы сразу поставили вопрос перед правоохранительными органами о том, что Портнов подал заведомо ложные сообщения о преступлении. Соответственно было зарегистрировано уголовное производство», - говорит Головань.

«Закрыты они были еще в 2019 году. 2 марта Киевским апелляционным судом расследование было возобновлено, постановления о закрытии уголовных производств были отменены», - говорит Игорь Головань.

Илья Новиков напомнил, что Андрей Портнов, вернувшийся в Украину 19 мая 2019 года, уже 20 мая подал первое заявление против Порошенко за приказ украинским морякам пройти через Керченский пролив. Адвокат считает, что эти сфальсифицированные дела были спланированы заранее.

Новиков призвал всех, кого власти пытаются привлечь к незаконному преследованию лидера оппозиционной партии Порошенко, помнить об ответственности.

Он отметил, что в Офисе Зеленского не прекращаются регулярные совещания с силовиками, где ставятся задачи по преследованию Петра Порошенко.

«По нашей информации, традиция еженедельных встреч в Офисе Президента с силовиками на тему «давайте что-то сделаем с Порошенко» не прекратилась. Существует экспертиза НАБУ голоса Романа Трубы о том, что его голос на тех знаменитых «пленках Трубы» настоящий. Вполне очевидно, что сейчас ищутся новые исполнители, которым будет поручено подписывать, ломать двери, нарушать закон и так далее», - отмечал Новиков. Он напомнил, что до сих пор ни одно из дел против Порошенко не было воплощено во что-то реальное.