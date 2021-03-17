Верховный Суд отменил увольнение судьи Царевич

Она была уволена в сентябре 2016 года.

Верховный Суд отменил увольнение судьи Царевич
Фото: 112.ua

Верховный Суд отменил указ об увольнении судьи Печерского районного суда Киева Оксаны Царевич.

Об этом сообщается в фейсбуке всеукраинского объединения "Автомайдан".

Решение вынесли в среду судьи Ирина Васильева, Светлана Пасечник и Валентина Юрченко.

Напомним, 29 сентября 2016 года президент Петр Порошенко уволил Царевич за нарушение присяги при вынесении решений против участников Революции достоинства.

В 2014 году Высший совет юстиции открыл дисциплинарное дело против Царевич, которое касалось преследования активистов Автомайдана. В 2015 году Высшая квалификационная комиссия судей отстранила Царевич от должности.

Судья Царевич известна также тем, что входила в коллегию судей по первому делу Юрия Луценко. Она также была следственным судьей по делу об убийстве экс-нардепа Евгения Щербаня, где было предъявлено обвинение экс-премьеру Юлии Тимошенко, а позже отказалась выносить решение об аресте Александра Ефремова.

Царевич обвинялась в вынесении заведомо неправомочного приговора, но в 2020 году Шевченковский районный суд Киева оправдал ее.

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