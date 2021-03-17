Исландия открывает границы для вакцинированных против ковида

Привитым разрешено посещать страну без тестирования и карантина.

Власти Исландии приняли решение с четверга открыть въезд в страну для туристов, вакцинированных против коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на западные СМИ .

"Правительство Исландии объявляет, что всем, кто прошел вакцинацию против COVID-19, разрешено посещать страну без соблюдения пограничных мер, таких как тестирование и карантин", - цитируют СМИ заявление правительства страны.

Отмечается, что с 18 марта разрешение будет распространяться на страны, находящиеся за пределами Шенгенской зоны, включая Великобританию и США .

В начале марта в Исландии из-за распространения нового коронавируса SARS-CoV-2 вводили чрезвычайное положение. Главный эпидемиолог страны Торолфур Гуднасон уточнил, что SARS-CoV-2 был обнаружен у мужчины и женщины в возрасте от 50 до 70 лет.

В целом количество подтвержденных случаев ковида в этой стране выросло до 43. Состояние всех инфицированных - не тяжелое.

Напомним, Европейский Союз запустит систему COVID-сертификатов, которые дадут возможность путешествовать тем, кто сделал прививку против коронавируса, и тем, кто переболел.