Комитет Рады поддержал назначение внеочередных выборов мэра Харькова на 31 октября

Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал Верховной Раде назначить внеочередные выборы Харьковского городского головы на 31 октября.

Соответствующее решение члены комитета приняли на заседании 17 марта, - передает "Интерфакс-Украина".

"Рекомендовать Верховной Раде назначить внеочередные выборы Харьковского городского головы Харьковского района Харьковской области на 31 октября 2021 года... Рекомендовать Верховной Раде принять проект постановления о назначении внеочередных выборов Харьковского городского головы Харьковского района Харьковской области в целом", - говорится в решении комитета.

24 февраля Харьковский городской совет на сессии принял решение о досрочном прекращении полномочий городского головы Геннадия Кернеса, повторно избранного на должность на очередных выборах 25 октября 2020 года.

Напомним, в октябре прошлого года Кернес победил по результатам первого тура выборов мэра Харькова. Он набрал более 50% голосов, поэтому второй тур не проводили. Во время выборов политик находился в немецкой клинике, куда был госпитализирован после перенесенного коронавируса.

9 января на первой сессии горсовета Кернеса объявили мэром без присяги. Это аргументировали тем, что он уже приносил присягу во время своей предыдущей каденции.

17 декабря Кернес умер. Повторные выборы мэра пока не назначали. До избрания нового главы города его обязанности исполняет секретарь горсовета Терехов. 31-го декабря Игорь Терехов направил в парламент обращение с просьбой назначить новые выборы мэра. Однако Рада не приняла соответствующего решения из-за нехватки документов.

3 марта власть Харькова предоставила Верховной Раде документы, необходимые для назначения внеочередных выборов мэра города.