В Днепре от коронавируса умер директор городской больницы №4

Генеральный директор клинической больницы №4 города Днепр, заслуженный врач Украины, депутат Днепропетровского областного совета от партии "Пропозиция" Константин Чебанов умер от коронавируса.

Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов.

"Ковид проклятый ... Мы тянули Константина Чебанова, как могли. Каждый день мне докладывали о его состоянии здоровья. Не вытянули ..." - написал Филатов в фейсбуке.

Как сообщают местные СМИ , Чебанов с начала марта находился в реанимации в тяжелом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких.

Он возглавлял больницу №4 с 2002 года, а до этого восемь лет был главным врачом детской городской больницы №2.

Ему было 64 года.