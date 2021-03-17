Глава правления "Украинской биржи" стал заместителем министра инфраструктуры

Кабинет министров на заседании в среду назначил заместителем министра инфраструктуры главу правления "Украинской биржи" Артемия Ершова.

Об этом сообщил депутат Алексей Гончаренко, который участвует в заседаниях правительства.

Артемий Ершов родился в Киеве в 1972 году, учился в Киевском государственном экономическом университете.

С 1994 по 2007 год был топ-менеджером в банке "Аскольд", БрокБизнесБанке, "Первом инвестиционном банке", банке "Клиринговый Дом". Также работал в ОАО "Укртелеком" и Сбербанке. В 2007-2013 годах - директор инвестиционной компании "Тройка Диалог Украина", затем - заместитель главы правления Сбербанка, откуда был уволен в августе 2014 года.

В 2009-2020 годах входил в состав наблюдательного совета ПФТС, Trastakomercbanka, "Украинской биржи", Альфа-банка.

С апреля 2020 года возглавляет "Украинскую биржу".

С ноября 2020 года Ершов также входит как представитель государства в состав наблюдательного совета ГАК "Автомобильные дороги Украины".

Является заместителем главы наблюдательного совета Профессиональной ассоциации участников рынка капитала и деривативов, которая недавно рекомендовала Офису президента учесть кандидатуру Ершова (среди нескольких других) для назначения в Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку Украины.