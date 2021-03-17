У Кабмина прошла акция с требованием передать Гостиный двор общине Киева

К Кабмину принесли ростовую фигуру министра культуры Ткаченко.

У Кабмина прошла акция протеста с требованием передать Гостиный двор в распоряжение Киева. Об этом сообщает РБК-Украина.

Киевляне пришли с ростовой фигурой министра культуры Ткаченко, «украшенной» фотографиями разрушенных по всей стране памятников. Чиновнику решили напомнить о его обязанности защищать и восстанавливать эти объекты.

В то же время заброшенный правительством Гостиный двор должен быть передан на баланс Киева, убеждены активисты.

Активистка Марина Соловьева настаивает, что передача объекта Киеву - лучший выход, ведь городская власть готова заниматься восстановлением памятника.

«Министерство культуры всегда было на стороне застройщика – никогда не поддерживало нас в вопросе сохранения Гостиного двора. Но мы победили – суды услышали общину. Сегодня все судебные решения приняты в пользу киевлян. Именно киевляне спасли Гостиный двор. И только киевляне имеют право им распоряжаться. Потому что Киев знает, может и имеет средства на спасение и восстановление Гостиного двора», – заверила Соловьева.

В своем выступлении Игорь Луценко отметил некомпетентность министра культуры в этом деле.

«Минкульт, как учреждение, должен охранять Гостиный двор. Ведь это памятка национального значения. Но нынешнему министру даже не доложили об этом. Потому что в своих интервью он рассказывает, что хочет сделать ее памяткой. Что является нонсенсом, так как Гостиный двор уже имеет этот статус. Мы боролись и завоевали его. Это означает, что министерство культуры должно ходить и охранять этот двор. Конечно этого никто не делает. Наоборот!» – отметил Луценко.

Напомним, в субботу, 6 марта, у Гостиного двора состоялась акция общественности. Во время акции отмечалось, что из-за бюрократических проволочек центральных органов власти затягивается обновление Гостиного двора, тогда как киевская городская власть давно могла бы отреставрировать памятник.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Мьянме за минувшие сутки убили 8 протестующих, еще четверо умерли за решеткойВ Мьянме за минувшие сутки убили 8 протестующих, еще четверо умерли за решеткой
Премьер Эстонии заболела COVID-19Премьер Эстонии заболела COVID-19
Британский университет предлагает заменить слова "отец" и "мать" гендерно нейтральнымиБританский университет предлагает заменить слова "отец" и "мать" гендерно нейтральными
"Слуга народа" постепенно очищается от засланных казачков, - Зеленский"Слуга народа" постепенно очищается от засланных казачков, - Зеленский
В Одессе пенсионерка подожгла двери Пенсионного фондаВ Одессе пенсионерка подожгла двери Пенсионного фонда
Блок рекламы


Похожие новости
Истеричная реакция РФ на Крымскую платформу подтверждает, что Украина на правильном пути, - КулебаИстеричная реакция РФ на Крымскую платформу подтверждает, что Украина на правильном пути, - Кулеба
Букингемский дворец решил нанять юристов для расследования жалоб на Меган МарклБукингемский дворец решил нанять юристов для расследования жалоб на Меган Маркл
Кличко рассказал о подготовке Киева к новой волне заболеваемости коронавирусомКличко рассказал о подготовке Киева к новой волне заболеваемости коронавирусом
В Киеве состоялся Марш женщин, параллельно прошла акция "Операция по спасению феминисток"
В Киеве начинается Марш женщин, параллельно проходит акция "Операция по спасению феминисток"
В Киеве состоялась акция в защиту Гостиного двораВ Киеве состоялась акция в защиту Гостиного двора
Минкультуры обратилось в Фонд госимущества о передаче себе Гостиного двораМинкультуры обратилось в Фонд госимущества о передаче себе Гостиного двора
Печерский райсуд Киева разрешил задержать Шария, - СМИПечерский райсуд Киева разрешил задержать Шария, - СМИ
В Киеве завершилась акция "Справедливость Стерненко - справедливость всем", столкновений не было (обновлено)В Киеве завершилась акция "Справедливость Стерненко - справедливость всем", столкновений не было (обновлено)
В Киеве проходит акция "Справедливость Стерненко - справедливость всем" (обновлено)В Киеве проходит акция "Справедливость Стерненко - справедливость всем" (обновлено)
Последние новости
Подгружаем последние новости