СБУ перекрыла два канала незаконной миграции иностранцев в Украину

Они были организованы в Луганской и Закарпатской областях.

СБУ перекрыла два канала незаконной миграции иностранцев в Украину
Фото: pravda.com.ua

Служба безопасности Украины заблокировала в Луганской и Закарпатской областях два канала нелегальной миграции в нашу страну.

По оперативным данным, среди иностранцев были, в частности, выходцы из стран с повышенной террористической угрозой, информирует пресс-центр СБУ.

Так, на Луганщине пресечена деятельность межрегиональной группировки, организовавшей незаконную легализацию иностранных граждан в Украине. Дельцы обустроили подпольную мастерскую для серийного изготовления поддельных документов.

"По предварительным данным досудебного расследования, в состав группы входили несколько граждан Украины. Злоумышленники организовали противоправный механизм легализации в нашей стране выходцев из стран Ближнего Востока. Для этого они изготавливали зарубежным заказчикам поддельные документы, которые иностранцы использовали, в частности для поступления в украинские вузы", - говорится в сообщении.

Своих клиентов дельцы подыскивали через личные связи, а также на специализированных интернет-форумах. Оплату за "услуги" они получали наличными или через банковские карточные счета.

Во время обысков по адресам проживания организатора группировки в Северодонецке, а также в подпольной лаборатории в Харькове, правоохранители обнаружили оборудование для изготовления фальшивых документов; большое количество поддельных паспортов; 90 печатей и штампов фиктивных структур; банковские карточки; наличные, вероятно, полученные преступным путем.

Сейчас проверяется причастность иностранцев к деятельности международных террористических организаций.

На Закарпатье правоохранители задержали организатора "трафика" при попытке незаконной переправки в Евросоюз трех нелегалов из страны Центральной Азии.

По предварительным данным следствия, противоправную деятельность организовал гражданин одной из стран Южного Кавказа. Своим "клиентам" он обещал обеспечить переход через госграницу Украины в ЕС вне установленных пунктов пропуска.

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины решается вопрос сообщения задержанному о подозрении и избрания меры пресечения.

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