В Тернополе из-за ковида умер глава городского суда

Роман Грицак возглавлял суд почти семь лет.

Глава Тернопольского горрайонного суда Роман Грицак умер из-за коронавирусной болезни.

О смерти судьи сообщается на сайте суда.

"16 марта 2021 года на 48 году жизни скоропостижно скончался Роман Михайлович Грицак, глава Тернопольского горрайонного суда Тернопольской области", - говорится в сообщении.

Местное издание "20 хвилин" со ссылкой на сотрудников суда пишет, что у Грицака был ковид, он лежал в больнице скорой помощи.

Состояние судьи начало ухудшаться 5 марта, в результате болезни у него было поражено 70% легких. 13 марта судью подключили к ИВЛ, а 16 марта он умер.

Грицак работал в городском суде Тернополя с 2001 года, возглавлял его с апреля 2014 года.

Напомним, что 16 марта в Тернопольской области умерли 14 больных с коронавирусной инфекцией, всего в Украине - 289.