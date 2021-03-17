47% украинцев считают, что личностные качества Зеленского не соответствуют должности президента, - опрос

44% опрошенных оценили результаты деятельности президента негативно, 15% - положительно.

47% украинцев считают, что личностные качества Зеленского не соответствуют должности президента, - опрос
Фото: president.gov.ua

47% украинцев считают, что качества личности президента Владимира Зеленского в большей степени не соответствуют должности президента, а 18% считают, что соответствуют; 29% считают, что соответствуют и не соответствуют одинаково.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Центра Разумкова "Оценка личностных качеств и деятельности Владимира Зеленского на посту президента Украины (март 2021)".

44% опрошенных оценили результаты деятельности Зеленского на должности президента преимущественно отрицательно, 15% - преимущественно положительно, а 37% отмечают, что есть как отрицательные, так и положительные результаты.

Относительно ожиданий от дальнейшей его деятельности на посту президента, у 41% респондентов эти ожидания являются преимущественно негативными, в 19% - преимущественно позитивными, 30% опрошенных считают, что будут как негативные, так и позитивные результаты.

Респондентов также просили дать оценку, обладает ли Зеленский достаточным профессиональным опытом и компетентностью, чтобы быть президентом Украины, по пятибалльной шкале, где самый низкий балл означает "профессиональный опыт и компетентность практически отсутствуют", а самый высокий - что он "обладает значительным профессиональным опытом и компетентностью". Так, 58% опрошенных выбирали баллы "1" или "2", соответствующие низким оценкам опыта и компетентности, а 16% - баллы "4" или "5", отвечающие высоким оценкам опыта и компетентности.

Напомним, по последним соцопросам, Зеленский выиграл бы выборы президента, если бы они проводились в марте 2021 года. Так, в первом туре он может рассчитывать на поддержку 27,4% респондентов, а во втором туре побеждает любого рейтингового кандидата.

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