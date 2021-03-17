Байден сказал, что считает Путина убийцей

Президент США предупредил, что тот ответит за вмешательство в выборы.

Байден сказал, что считает Путина убийцей
Фото: ABC News

Президент США Джо Байден сказал, что считает президента РоSSии Владимира Путина убийцей.

Такое заявление он сделал во время интервью телеканалу ABC, отвечая на вопрос журналиста Джорджа Стефанопулуса.

"Угу, да", - утвердительно сказал президент США на вопрос, считает ли он Путина убийцей.

Он сообщил, что недавно у него был долгий разговор с президентом РоSSии, и он сделал Путину предупреждение. "Я его неплохо знаю. И диалог начался с того, что я сказал: "Вы знаете меня, я знаю вас. И если я точно пойму, что это произошло, будьте готовы".

Что именно имел в виду Байден, он не уточнил.

Но как раз накануне Офис директора Национальной разведки США опубликовал доклад об иностранных угрозах американским президентским выборам 2020 года. Один из выводов - РоSSия с согласия Путина поддерживала переизбрание Дональда Трампа в 2020 году и с этой целью пыталась дискредитировать Байдена.

Напомним, покойный американский сенатор Джон Маккейн в 2016 году призвал называть президента РФ Владимира Путина "тем, кем он является" - бандитом, убийцей и агентом КГБ.

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