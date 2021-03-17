Байден сказал, что считает Путина убийцей

Президент США предупредил, что тот ответит за вмешательство в выборы.

Президент США Джо Байден сказал, что считает президента РоSSии Владимира Путина убийцей.

Такое заявление он сделал во время интервью телеканалу ABC, отвечая на вопрос журналиста Джорджа Стефанопулуса.

"Угу, да", - утвердительно сказал президент США на вопрос, считает ли он Путина убийцей.

Он сообщил, что недавно у него был долгий разговор с президентом РоSSии, и он сделал Путину предупреждение. "Я его неплохо знаю. И диалог начался с того, что я сказал: "Вы знаете меня, я знаю вас. И если я точно пойму, что это произошло, будьте готовы".

Что именно имел в виду Байден, он не уточнил.

Но как раз накануне Офис директора Национальной разведки США опубликовал доклад об иностранных угрозах американским президентским выборам 2020 года. Один из выводов - РоSSия с согласия Путина поддерживала переизбрание Дональда Трампа в 2020 году и с этой целью пыталась дискредитировать Байдена.