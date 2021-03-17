Арахамия обсудил с конгрессменами США санкции против РФ и борьбу с коррупцией
Нардеп пригласил американских законодателей на 30-летие Независимости Украины.
Глава парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия провел онлайн-встречи с конгрессменами США.
Как информирует пресс-служба "СН", с представителями Демократической партии Дэвидом Прайсом и Стивом Коэном, а также представителем Республиканской партии Дагом Ламборном народный депутат обсудил ряд актуальных вопросов.
В частности, стороны обсудили вопросы расширения военной поддержки Украины со стороны США; координацию действий с целью остановки строительства "Северного потока-2", усиление санкционной политики против РоSSии.
"Налаживаем диалог и взаимодействие с Конгрессом США и работаем над усилением двухпартийной поддержки Украины. В частности, мы получили положительную оценку действий Президента Украины по борьбе с олигархами, обсудили углубление совместной работы в направлении борьбы с коррупцией в Украине", - рассказал глава фракции "Слуга народа" об итогах встреч.
Давид Арахамия также пригласил представителей Конгресса США на празднование 30-летия Независимости Украины 24 августа 2021 года, на что получил предварительное согласие.
В интервью LB.ua новоназначенный посол Украины в Соединенных Штатах Оксана Маркарова заявила, что Украине удастся углубить двухпартийную поддержку Конгресса США. По ее убеждению, поддержка нашего государства отвечает национальным интересам США.