Арахамия обсудил с конгрессменами США санкции против РФ и борьбу с коррупцией

Глава парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия провел онлайн-встречи с конгрессменами США .

Как информирует пресс-служба "СН", с представителями Демократической партии Дэвидом Прайсом и Стивом Коэном, а также представителем Республиканской партии Дагом Ламборном народный депутат обсудил ряд актуальных вопросов.

В частности, стороны обсудили вопросы расширения военной поддержки Украины со стороны США; координацию действий с целью остановки строительства "Северного потока-2", усиление санкционной политики против РоSSии.

"Налаживаем диалог и взаимодействие с Конгрессом США и работаем над усилением двухпартийной поддержки Украины. В частности, мы получили положительную оценку действий Президента Украины по борьбе с олигархами, обсудили углубление совместной работы в направлении борьбы с коррупцией в Украине", - рассказал глава фракции "Слуга народа" об итогах встреч.

Давид Арахамия также пригласил представителей Конгресса США на празднование 30-летия Независимости Украины 24 августа 2021 года, на что получил предварительное согласие.