Кабмин уволил главу правления "Укрзализныци" Жмака (обновлено)

Кабинет министров на заседании в среду досрочно прекратил полномочия главы правления АО "Украинская железная дорога" Владимира Жмака после того, как за его отставку проголосовал Наблюдательный совет "Укрзализныци".

Об увольнении Жмака сообщил представитель Кабмина в Раде Василий Мокан, а о решении Наблюдательного совета накануне написал в фейсбуке бывший директор по развитию бизнеса УЗ Андрей Рязанцев.

"Наблюдательный совет единогласно поддержал отставку Владимира Жмака с должности главы правления "Укрзализныци". Утверждение решения ожидается на заседании Кабинета Министров Украины", - заявил Рязанцев.

По словам Мокана, оно действительно было утверждено.

И.о. главы "Укрзализныци" в связи с отставкой Жмака снова стал член правления Иван Юрик, который уже исполнял эти обязанности после увольнения Евгения Кравцова и Желько Марчека.

Накануне пресс-служба "Укрзализныци" в комментарии "Радио Свобода" заявила, что оснований для отстранения Жмака нет.

"Мы надеемся, что этого не произойдет, поскольку объективных причин для этого мы не видим. Информация такая есть, и у нас она тоже есть, поэтому мы просто надеемся, что эта информация не соответствует действительности, так как на основании всех показателей нет оснований для снятия или замены главы правления", - заявили в компании.

Жмак находится на больничном, поскольку 12 марта у него диагностировали коронавирус.

Напомним, что Жмак возглавляет "Укрзализныцю" с 26 августа 2020 года.

11 марта 2021 года в отставку подал директор по коммерческой работе и логистике "Укрзализныци" Иракли Эзугбая, которого привел с собой Жмак.