В "Слуге народа" допускают возможность внеочередного заседания Верховной Рады

Парламент зашел в рассмотрение 3000 поправок к земельному законопроекту, поэтому не может рассматривать другие вопросы.

Рада с высокой вероятностью может собраться на внеочередное заседание, чтобы принять срочные законопроекты параллельно с рассмотрением около 3000 правок к законопроекту о дерегуляции земельных отношений.

Об этом в комментарии LB.ua сообщил нардеп фракции "Слуга народа" Александр Качура. О том, что фракция не исключает внеочередного собрания, сегодня также заявляла Роксолана Пидласа, пишет "Интерфакс-Украина".

"Законопроекты, которые на повестке дня, их же нужно как-то продвигать. То есть если мы в правках этих будем стоять месяц фактически, то однозначно надо дальше рассматривать вопросы. К примеру, законопроект об открытости зарплат всех членов наблюдательных советов, о реструктуризации долгов по валютным кредитам, об отмене перехода на летнее время", - пояснил Качура.

Источники LB.ua в руководстве фракции добавляют, что Рада уже имеет подобный опыт внеочередных собраний из-за большого количества правок, поэтому такой сценарий обсуждается. Дата заседания еще не определена.

17 марта в парламенте второй пленарный день подряд рассматривают поправки к законопроекту №2194 о внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений.

Ко второму повторному чтению проекта было подано более 3100 предложений и замечаний, по состоянию на 13:30 депутаты рассмотрели более 300. Профильный комитет рекомендовал к принятию примерно 700.

Фракции "Батькивщина" и ОПЗЖ настаивают на рассмотрении всех поправок. По прогнозам народных депутатов, рассмотрение законопроектов может занять немало пленарных дней работы Верховной Рады Украины. При этом в "Слуге народа" поправки называют "законодательным спамом".

Документ вызвал споры между нардепами из-за положения о разрешении покупки украинской земли иностранными структурами. Также в зале критиковали предложение лишить Госгеокадастр большинства функций и оставить ему только ведение кадастра и разрешить продажу участков с особой ценностью. В общем законопроект призван вернуть в коммунальную собственность земли местных общин за пределами населенных пунктов.

Напомним, что в первом чтении этот законопроект проголосовали еще в ноябре 2019 года. В декабре 2020-го его отправили на повторное второе чтение.