В "Слуге народа" допускают возможность внеочередного заседания Верховной Рады
Парламент зашел в рассмотрение 3000 поправок к земельному законопроекту, поэтому не может рассматривать другие вопросы.
Рада с высокой вероятностью может собраться на внеочередное заседание, чтобы принять срочные законопроекты параллельно с рассмотрением около 3000 правок к законопроекту о дерегуляции земельных отношений.
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"Законопроекты, которые на повестке дня, их же нужно как-то продвигать. То есть если мы в правках этих будем стоять месяц фактически, то однозначно надо дальше рассматривать вопросы. К примеру, законопроект об открытости зарплат всех членов наблюдательных советов, о реструктуризации долгов по валютным кредитам, об отмене перехода на летнее время", - пояснил Качура.
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17 марта в парламенте второй пленарный день подряд рассматривают поправки к законопроекту №2194 о внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений.
Ко второму повторному чтению проекта было подано более 3100 предложений и замечаний, по состоянию на 13:30 депутаты рассмотрели более 300. Профильный комитет рекомендовал к принятию примерно 700.
Фракции "Батькивщина" и ОПЗЖ настаивают на рассмотрении всех поправок. По прогнозам народных депутатов, рассмотрение законопроектов может занять немало пленарных дней работы Верховной Рады Украины. При этом в "Слуге народа" поправки называют "законодательным спамом".
Документ вызвал споры между нардепами из-за положения о разрешении покупки украинской земли иностранными структурами. Также в зале критиковали предложение лишить Госгеокадастр большинства функций и оставить ему только ведение кадастра и разрешить продажу участков с особой ценностью. В общем законопроект призван вернуть в коммунальную собственность земли местных общин за пределами населенных пунктов.
Напомним, что в первом чтении этот законопроект проголосовали еще в ноябре 2019 года. В декабре 2020-го его отправили на повторное второе чтение.