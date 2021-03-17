В Раде во время заседания задымился один из пультов для голосования

ЧП произошло на рабочем месте депутата Леси Василенко.

В Верховной Раде у депутата фракции "Голос" Леси Василенко задымился пульт для голосования.

Об этом сообщили в соцсетях ее коллеги.

"Первые сенсорные кнопки в Верховной Раде задымились после сотен поправок за землю", - пошутила депутат Александра Устинова.

В заседании объявлен перерыв на 15 минут.

Фото: t.me/oleksiihoncharenko

Депутаты второй день рассматривают поправки к законопроекту №2194 о внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений.

Напомним, что подобное в Раде было в мае прошлого года. Тогда горел пульт у депутата фракции "Слуга народа" Максима Ткаченко.

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